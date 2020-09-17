Недавно «Сбербанк» выкупил у «Яндекса» доли в сервисах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» и теперь решил избавиться от упоминания чужого бренда в их названиях. В скором времени эти сервисы будут переименованы, и банк уже определился, каким образом и когда.
15 декабря 2020 года «Яндекс.Деньги» будут переименованы в «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» превратится в сервис «ЮKassa».
«Сбербанк» утверждает, что после ребрендинга для существующих клиентов «Яндекс.Денег», кроме названия, почти ничего не изменится. Они по-прежнему смогут пользоваться виртуальными кошельками и физическими картами на тех же условиях, что раньше. «ЮMoney» станет частью экосистемы «Сбербанка», и в сервисе появится возможность входа с аккаунтом «Сбербанк ID», поддержка бесконтактных платежей SberPay и оплата покупок по QR-коду. Сейчас такие функции есть в приложении «Сбербанк Онлайн».
«Яндекс» после завершения сотрудничества со «Сбербанком» полностью выкупил «Яндекс.Маркет». Этот сервис не будут переименован по очевидной причине, но «Яндекс» планирует интегрировать в него маркетплейс «Беру». При этом «Беру» будет ликвидирован как отдельный бренд.
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