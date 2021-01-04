На Kickstarter набирает популярность новый продукт — Couch Console. Он моментально получил от заинтересованных покупателей больше миллиона долларов при требуемой цели в 15 тысяч долларов.
Сейчас Couch Console можно приобрести за $89. При покупке более одной штуки предусмотрены скидки: две за $129, три за $169, четыре за $258, пять за $325, десять за $599, двадцать пять за 1425. Покупка нескольких экземпляров имеет смысл, ведь конструкция этого устройства модульная, а ёмкости взаимозаменяемые. Поставки покупателям должны начаться в мае 2021 года.
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Хлеба, зрелищ и йогурт чтобы не пролить с кока-колой )
Просто выражайте яснее свои мысли.
И не надо Сэркать.)
То есть для стола прекрасно. А для дивана или кровати, где поверхность не идеальная, он будет постоянно наклоняться. Особенно если ёрзать на диване.
Может, и не перевернется. Но будет постоянно страшно :)