Couch Console

На Kickstarter набирает популярность новый продукт — Couch Console. Он моментально получил от заинтересованных покупателей больше миллиона долларов при требуемой цели в 15 тысяч долларов.
Couch Console — универсальный органайзер и держатель для всего, что может понадобиться во время расслабленного отдыха дома. Этот гаджет представляет собой бокс с несколькими секциям. В одной можно держать закуску, в другой напиток, а в третьей пульт от телевизора или геймад, и там же можно закрепить смартфон. Напиток не прольётся благодаря тому, что держатель может двигаться, балансируя вместе со стаканом под силой гравитации, а смартфон и другие гаджеты можно заряжать от встроенного аккумулятора. Разработчики утверждают, что это устройство сделано из лёгкого материала, утилизация которого не вредит природе. 

Couch Console

Сейчас Couch Console можно приобрести за $89. При покупке более одной штуки предусмотрены скидки: две за $129, три за $169, четыре за $258, пять за $325, десять за $599, двадцать пять за 1425. Покупка нескольких экземпляров имеет смысл, ведь конструкция этого устройства модульная, а ёмкости взаимозаменяемые. Поставки покупателям должны начаться в мае 2021 года.



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