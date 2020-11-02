











Компания Xiaomi собирает на принадлежащей ей краудфандинговой платформе Youpin средства на выпуск компактной посудомоечной машины Yunmi Countertop Dishwasher Sugar. Это устройство стоит 999 юаней (около 150 долларов или 12 тысяч рублей).Габариты этой посудомойки всего 44,3×46,7×44,1 см, что позволяет размещать её на столе или любой другой поверхности без необходимости встраивать в шкаф. Внутреннее пространство довольно обширное, за один заход можно вымыть от 4 до 6 наборов посуды. Вода подаётся с температурой 75 градусов и уничтожает до 99,99% бактерий, что недостижимо при мойке вручную.Yunmi Countertop Dishwasher Sugar не нужно подключать непосредственно к центральной система водоснабжения, достаточно залить воду в танкер в самом устройстве. Струи выбрызгиваются сверху и снизу в нескольких направлениях под давлением 11 мегапаскалей, не оставляя на посуде слепых зон. Посудомойка также моментально сушит посуду потоками горячего и холодного воздуха, поэтому сразу после процедуры мытья пользователь может достать из неё чистые и сухие тарелки и чашки.Xiaomi предусмотрела синхронизацию работы Yunmi Countertop Dishwasher Sugar с мобильным приложением Mijia, благодаря чему можно удалённо запустить промыв посуды или посмотреть, сколько времени осталось до конца процедуры. Через это приложение также можно заказать аксессуары и расходники к этой посудомойке.