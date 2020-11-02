Компания Xiaomi собирает на принадлежащей ей краудфандинговой платформе Youpin средства на выпуск компактной посудомоечной машины Yunmi Countertop Dishwasher Sugar. Это устройство стоит 999 юаней (около 150 долларов или 12 тысяч рублей).
Габариты этой посудомойки всего 44,3×46,7×44,1 см, что позволяет размещать её на столе или любой другой поверхности без необходимости встраивать в шкаф. Внутреннее пространство довольно обширное, за один заход можно вымыть от 4 до 6 наборов посуды. Вода подаётся с температурой 75 градусов и уничтожает до 99,99% бактерий, что недостижимо при мойке вручную.
Xiaomi предусмотрела синхронизацию работы Yunmi Countertop Dishwasher Sugar с мобильным приложением Mijia, благодаря чему можно удалённо запустить промыв посуды или посмотреть, сколько времени осталось до конца процедуры. Через это приложение также можно заказать аксессуары и расходники к этой посудомойке.
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