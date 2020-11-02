





Модельный ряд смартфонов Redmi Note 9 в ближайшее время может пополниться новыми устройствами. Об этом сообщает сайт Gizmochina со ссылкой на источники.В эту линейку уже входят Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max. Помимо этого, на базе Redmi Note 9 Pro выпущен смартфон Poco M2 Pro.Сообщается, что модельный ряд войдут еще три новых устройства. Одно из них получит камеру со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM2. Если верить слухам, новинки получат поддержку сетей пятого поколения (5G), процессоры Qualcomm Snapdragon 750G или MediaTek Dimenisty 720 в зависимости от модификации.На сертификационном сайте 3С (Chinese Communications Commission) обнаружили два неанонсированных смартфона Redmi с кодовыми обозначениями M2007J22C и M2007J17C. Первый поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт, а второй — 33 Вт. Презентация новых устройств ожидается в середине ноября.