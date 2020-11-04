





Принадлежащий компании Xiaomi бренд ZMI выпустил портативный зарядник Multifunctional Power Bank. Этот аксессуар довольно необычный, поскольку может не только заряжать смартфоны и другие устройства, но и выполнять ещё несколько функций, не связанных с зарядкой.ZMI Multifunctional Power Bank может служить в качестве USB-хаба, а также выводить изображение с ноутбука или смартфона на телевизор, монитор или проектор.Габариты этого аксессуара составляют 117,2×68,5×23,6 мм, а масса 243,5 грамма. В него встроен аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч, в комплектации есть кабель с разъёмами USB Type-C с обеих сторон. USB-портов два: Type-C для передачи данных в режиме хаба со скоростью до 5 Гбит/с и зарядки мощностью до 50 Вт, а также USB Type-A для зарядки мощностью до 18 Вт. Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает примерно три часа.Порт HDMI поддерживает вывод контента с разрешением 4K (на 30 Гц) или 1080p (на 60 Гц) при использовании стандартов HDCP 1.4 и HDCP 2.2. Источник видео подключается через USB Type-C, то есть у него может не быть собственного HDMI-выхода.ZMI Multifunctional Power Bank поддерживает протокол Power Delivery, который позволяет адаптировать мощность зарядки под разные виды устройств, в том числе смартфоны, смарт-часы и ноутбуки. iPhone 12 от него мощно заряжать с максимальной мощностью 20 Вт.Xiaomi уже продаёт эту новинку в Китае примерно за 40 долларов (около 3150 рублей). В Россию она пока не поставляется, но продукция бренда ZMI представлена в нашей стране, поэтому можно ожидать, что в скором времени ZMI Multifunctional Power Bank появится в российских магазинах.