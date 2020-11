Время активности (датчик движения)

Количество проходов через определенную зону (датчик расстояния)

Скорость вращения колеса (дверной выключатель)

Ежедневное измерение веса и его среднего значения (тензодатчик)

Температура / влажность в клетке (датчик условий окружающей среды)













Хозяева часто не замечают, что их маленький питомец заболел. Отследить его самочувствие по активности довольно сложно, особенно если речь о таком ночном животном, как хомяк. Поэтому я решил визуализировать его физическое состояние.







Компания Panasonic запустила на портале для разработчиков GitHub проект «D + IO». Он позволит всем желающим самостоятельно конструировать различные девайсы — от интеллектуальных датчиков CO2 до целого «умного дома» — и делиться своими проектами. Компания надеется, что переход от концепции от DIY (Do It Yourself / «Сделай сам») к D + IO (Do It Ourselves / «Сделаем вместе») будет способствовать появлению инновационных концептов и идей.Сейчас на портале доступны подробные «рецепты» (исходные коды, списки необходимых деталей, места их приобретения, схемы, руководства по сборке и многое другое) для двух полезных устройств. Первое — выполненное в виде небольшой птички — постоянно отслеживает содержание в воздухе СО2 и сигнализирует хозяевам о необходимости проветрить помещение, что актуально в условиях пандемии. Второе — целый «умный дом» для мелких домашних питомцев, крайне популярных в Японии.«Умный дом» для хомяка позволяет отслеживать важнейшие показатели жизни животного и улучшать их:Данные датчиков считываются микрокомпьютером и отображаются на дисплее, после чего их можно сохранить в облаке и использовать для анализа поведения хомяка, его самочувствия и настроения. Где больше всего любит сидеть ваш питомец? Какая температура для него наиболее комфортна? Когда он активнее бегает в колесе? Не загрустил ли он? Ответы на эти и многие другие вопросы даст «умный дом». Управлять умным домом и отслеживать различные показатели можно в том числе на смартфоне.Даичи Кавасима, инженер-инструктор «D + IO»:Идея проекта «D + IO» родилась в Panasonic в начале этого года. «Когда во время эпидемии коронавируса возник дефицит масок, появились люди, которые шили их самостоятельно и выкладывали руководство для пользователей в сеть. Затем возникло популярное движение — дарить маски ручной работы семье и друзьям. Думаем, что способность создавать вещи сохранит свою актуальность — как в эпоху „короны“, так и в будущем. Мы делаем что-то вместе для кого-то. Этот проект призван расширить сферу создания вещей», — говорится на сайте «D + IO».