





Xiaomi объявила в социальной сети Weibo, что 1 сентября запустит новое устройство в категории «умного дома». Компания готовится к запуску стиральной машины с сушилкой.По словам Xioami, новая стиральная будет тихой и быстрой. Помимо этого сообщается об улучшении пользовательского интерфейса. Максимальная загрузка новинки составит 10 кг, устройство получит дисплей из закаленного стекла. Также стало известно о поддержки голосового помощника XiaoAI. Новая модель выполнена в компактной конструкции, диаметр дверцы — 468 мм, а мощность цикла — 0,873 кВтч.Стиральная машина поддерживает до 22 различных режимов стирки, включая умную стирку воздухом. Устройством можно управлять через приложение MIJIA с возможностью выбора режимов и индивидуальных настроек.