Xiaomi представила контейнер для мусора с функцией интеллектуальной сортировки. Стоимость новинки составляет примерно 14 долларов, а на старте продаж производитель в комплект к устройству добавит бесплатно 90 мешков.

Xiaomi

Контейнер получил название Quange GA1. Внутри у него расположена система из двух корзин, который обозначены разным цветом. Устройство поддерживает интеллектуальное распознавание, оснащается сенсорным экраном и получило ряд дополнительных функций.

Xiaomi

Пользователи смогут хранить сухой и влажный мусор в двух разных отсеках, что в свою очередь упрощает сортировку отходов. Предусмотрен специальный сенсор, который определяет человека рядом и открывает крышку. Он реагирует на взмах рукой, или когда человек сгибает колени в радиусе 20 см от контейнера. Крышку можно настроить таким образом, чтобы она оставалась открытой в течение длительного времени. Это может быть полезно во время уборки и приготовления пищи.

Xiaomi

Quange GA1 работает от трех батареек AA, которые обеспечивают три месяца автономной работы. Таким образом, контейнер можно открыть даже если нет электричества.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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