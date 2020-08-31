Xiaomi представила контейнер для мусора с функцией интеллектуальной сортировки. Стоимость новинки составляет примерно 14 долларов, а на старте продаж производитель в комплект к устройству добавит бесплатно 90 мешков.
Контейнер получил название Quange GA1. Внутри у него расположена система из двух корзин, который обозначены разным цветом. Устройство поддерживает интеллектуальное распознавание, оснащается сенсорным экраном и получило ряд дополнительных функций.
Пользователи смогут хранить сухой и влажный мусор в двух разных отсеках, что в свою очередь упрощает сортировку отходов. Предусмотрен специальный сенсор, который определяет человека рядом и открывает крышку. Он реагирует на взмах рукой, или когда человек сгибает колени в радиусе 20 см от контейнера. Крышку можно настроить таким образом, чтобы она оставалась открытой в течение длительного времени. Это может быть полезно во время уборки и приготовления пищи.
Quange GA1 работает от трех батареек AA, которые обеспечивают три месяца автономной работы. Таким образом, контейнер можно открыть даже если нет электричества.
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Контейнер получил название Quange GA1. Внутри у него расположена система из двух корзин, который обозначены разным цветом. Устройство поддерживает интеллектуальное распознавание, оснащается сенсорным экраном и получило ряд дополнительных функций.
Пользователи смогут хранить сухой и влажный мусор в двух разных отсеках, что в свою очередь упрощает сортировку отходов. Предусмотрен специальный сенсор, который определяет человека рядом и открывает крышку. Он реагирует на взмах рукой, или когда человек сгибает колени в радиусе 20 см от контейнера. Крышку можно настроить таким образом, чтобы она оставалась открытой в течение длительного времени. Это может быть полезно во время уборки и приготовления пищи.
Quange GA1 работает от трех батареек AA, которые обеспечивают три месяца автономной работы. Таким образом, контейнер можно открыть даже если нет электричества.
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Поделюсь своим впечатлением. У меня вот такое тоже от саббренда сяомишного. Обожаю эту хрень. Брал за ~3500 руб. Я в прошлом году 19 августа купил 6 кассет. Так у меня ещё 3 осталось. Получается 1 кассета на 4 месяца чтоль? Я предполагаю что в ней мешков 30 внутри где-то... Я когда только купил — каждый день выкидывал мешок. Сейчас получается 2 раза в неделю. Ведро стоит в комнате и наполняется жестяными банками и бутылками каждый день) ну и так... фантики всякие. Она сама запаивает пакеты по нажатию кнопки и затем выдувает новый, а если ведро сильно переполнено и зажимка упирается во что-то, то крышка открывается, увеличивая длину мешка и затем запаивает. Очень крутая штука, в подарок — вообще огненный огонь, мастхев, советую лично.