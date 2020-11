В новом очистителе воздуха Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) используется технология Dyson Cryptomic, разделяющая формальдегид на воду и углекислый газ.



В воздухе в помещениях может содержаться формальдегид — потенциально опасный газ, который в течение длительного времени выделяют многие предметы окружающие нас, в том числе изделия из пресcованной древесины, чистящие средства, ковры, синтетические ткани, сигареты, косметика, краски и лаки. Благодаря технологии Dyson Cryptomic увлажнитель — очиститель воздуха Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) улавливает формальдегид и разделяет его на безвредные химические соединения.



Кроме того, в устройстве применяется революционная система освещения лучами ультрафиолета C (UV-C). Она почти мгновенно убивает 99,9% бактерий в воде. В то же время биостатический испаритель с серебряными нитями помогает предотвратить размножение бактерий, обеспечивая по-настоящему гигиеничное увлажнение и очищение всей комнаты.





Чарли Парк, глобальный директор по вопросам охраны окружающей среды Dyson, сказал: «Люди часто удивляются тому, что в компании Dyson есть команда высококвалифицированных микробиологов и множество высокотехнологичных биохимических лабораторий для полноценного исследования проблем, которые мы хотим решить. Объединив эти знания с ключевыми инженерными принципами в сферах аэродинамики, фильтрации и зондирования, инженеры и научные сотрудники Dyson разработали устройство „три в одном“ для круглогодичной борьбы с сухостью и загрязнённостью воздуха и поддержания гигиеничных условий в помещении».

Карен Холейман, ведущий научный сотрудник по микробиологии Dyson, сказала: «Бактерии, которые окружают нас каждый день, обычно не причиняют нам вреда, а мирно сосуществуют и взаимодействуют с нами. Но в определённых условиях бактерии могут стать источником проблем. Как учёные мы хотели добиться гигиеничности Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic). Мы тщательно протестировали, как наши технологии нейтрализуют стандартный набор бактерий — золотистый стафилококк, кишечную и синегнойную палочку, — а также сенную палочку, жизнестойкий экзогенный микроорганизм. Сенная палочка выдерживает многие виды агрессивного воздействия окружающей среды, включая ультрафиолет C. Тем не менее количество этих микроорганизмов в системе подачи воды удалось снизить на 99,9%».

Живя в эпоху «комнатного поколения», мы проводим до 90% нашего времени в помещениях с системами кондиционирования и отопления, которые всё больше подвергают нас воздействию сухого воздуха. Слишком сухой или слишком влажный воздух создаёт благоприятные условия для распространения бактерий и вирусов. Увлажнители хорошо себя зарекомендовали как решение этой проблемы.В непроточной воде часто складываются благоприятные условия для размножения бактерий. Если вода не очищается должным образом, бактерии могут вместе с ней попасть в воздух, который в помещении может быть загрязнён в пять раз сильнее, чем за окном.Ультрафиолет C уничтожает бактерии в воде, повреждая их ДНК так, что они теряют способность размножаться. Этот процесс занимает одну пикосекунду (триллионную долю секунды), но требует интенсивного воздействия лучей. При разработке Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) инженеры провели масштабные исследования, чтобы рассчитать оптимальную дозу ультрафиолета C для поражения бактерий. Разработчики создали тефлоновую трубку с высокой светоотражающей способностью, что позволяет ультрафиолету C многократно отражаться по всей длине трубки. Когда вода поступает из резервуара и проходит через многократно отражённые лучи, ультрафиолет C почти мгновенно убивает 99,9% бактерий в ней.После обработки вода заполняет трубки испарителя 3D Air-mesh. Серебряные нити, вплетённые в верхнюю и нижнюю части материала Air-mesh, создают уникальную структуру, которая препятствует росту бактерий на испарителе. Благодаря своим биостатическим свойствам серебро уже более двух столетий используется в хирургии и при родах, а также при лечении ожогов и обеззараживании воды. Внутри испарителя поток очищенного воздуха гигиенично увлажняется водным потоком воздуха, который выходит из испарителя и направляется через аэродинамический профиль Air Amplifier в помещение.В разных регионах вода содержит разные примеси, которые могут оставлять на испарителе минеральные остатки, такие как известковый налет. Для простого и удобного обслуживания устройства компания Dyson разработала цикл глубокой очистки. Эта технология позволяет тщательно очищать все компоненты, подверженные воздействию воды, без долгой и трудоёмкой работы. Когда требуется очистка, загорается кнопка цикла глубокой очистки, а на ЖК-дисплее отображаются инструкции для пользователя.Инженеры компании Dyson разрабатывают технологии фильтрации более 25 лет. Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) интеллектуально распознаёт уровень загрязнения и влажности, равномерно распространяя по комнате гигиенично увлажнённый очищенный воздух.Лазеры обнаруживают в воздухе мелкодисперсные частицы. Другой датчик определяет количество летучих органических веществ (ЛОВ), таких как формальдегид, бензол и оксид азота. Третий измеряет относительную влажность и температуру. ЖК-дисплей устройства показывает всю эту информацию в режиме реального времени.Фильтр, состоящий из девяти метров уплотнённого и уплотнённого боросиликатного микроволокна, улавливает 99,95% мельчайших загрязнителей размером до 0,1 мкм, включая аллергены, бактерии и вирусы. Активированный уголь повышает эффективность абсорбции, удаляя такие газы, как оксид азота и бензол.Технология Dyson Cryptomic обеспечивает непрерывное разрушение формальдегида. Миллиарды тоннелей, диаметр которых сопоставим с атомами, обладают оптимальными размерами и формой, чтобы улавливать и разделять формальдегид на воду и углекислый газ, выделяемые в минимальном объёме.Благодаря технологии Air Multiplier, Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) распределяет очищенный увлажнённый воздух по всему помещению.Новые режимы воздушного потока для максимального комфортаВпервые в устройствах Dyson Pure инженеры компании Dyson применили технологию Jet Axis Control. С каждой стороны аэродинамического профиля находятся два клапана, которые управляются независимо друг от друга. Это позволяет запускать направленное охлаждение или режим колебаний, а в зимние месяцы — режим рассеянного воздушного потока или новый режим бриза.Многие из нас в жаркий день наслаждаются освежающим ощущением естественного бриза, что принято называть термальной аллестезией. Поэтому помощник главного инженера-исследователя Тим Джукс и его команда использовали прецизионный 3-осевой ультразвуковой анемометр для сбора более 40 миллионов наблюдений из восьми точек замера на территории исследовательского центра Dyson в Малмсбери. Исходя из этого, команда Тима разработала алгоритм, который имитирует естественные воздушные потоки с помощью колеблющихся струй воздуха, чтобы создать в помещении ощущение освежающего бриза.В этом режиме аэродинамический профиль остаётся зафиксированным, создавая мощный фронтальный поток очищенного воздуха. Это освежает и в то же время очищает воздух в помещении летом.Клапаны Jet Axis Control поворачиваются в закрытое положение, аэродинамический профиль открывается, и воздух выпускается из тыльной части устройства по технологии Air Amplifier. Тем самым Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) очищает и увлажняет воздух, не создавая ощущение прохлады.Dyson Pure созданы для работы в реальных домах. Согласно отраслевым стандартам, для измерения эффективности очистителей воздуха используется лабораторный метод испытаний в компактной камере площадью 12 м² с дополнительным вентилятором на потолке для циркуляции воздуха и одним датчиком для измерения качества воздуха. Чтобы приблизить тестирование к реальным условиям, инженеры Dyson решили найти лучшую методику. Испытания Dyson POLAR проводятся в большом помещении площадью 27 м² без дополнительного вентилятора, а данные о качестве воздуха собирают восемь датчиков по углам помещения и один в центре. С помощью такого теста, измеряющего скорость и равномерность увлажнения, наши инженеры гарантируют, что Dyson PH02 (Pure Humidify+Cool Cryptomic) обеспечивает равномерное очищение и увлажнение воздуха во всей комнате.