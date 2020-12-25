





Huawei выпустила в Китае умную подушку Smart Latex Pillow. Она оснащена функцией комплексного мониторинга сна, которая включает такие данные, как пульс и частота дыхания. Стоимость новинки составляет около 76 долларов.Умная подушка получила двухслойную конструкцию, которая состоит из латексного слоя толщиной 9 см с дополнительной камерой. Её высота может регулироваться в зависимости от потребностей владельца.Huawei Smart Latex Pillow изготовлена из тайского натурального латексного коллагена. Содержание натурального материала составляет 93 процента. Он обладает хорошей упругостью и подстраивается под естественные изгибы человеческой шеи для снижения давления на плечи. Во время изготовления в наполнителе образуются десятки тысяч ячеистых вентиляционных отверстий, обеспечивающих вентиляцию, прохладу и свежесть подушке.Особый дизайн позволяет избежать давления на ушные раковины во время сна на боку. Встроенные ультратонкие датчики отслеживают цикл сна и передают данные в приложение Huawei Smart Life. Пользователи могут получать ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты.