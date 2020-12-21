Компания DxOMark обновила свой рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами. Теперь в нём новый лидер — представленный недавно Huawei Mate 40 Pro+. Второе место занял его «младший брат» Mate 40 Pro, который спустился вниз на одну позицию.
Специалисты DxOMark ожидаемо остались очень довольны камерой Huawei Mate 40 Pro+ и похвалили её за широкий динамический диапазон почти в любых условиях освещения, корректные цвета и баланс белого при съёмке на улице и в помещении, высочайшую детализацию, быстрый и стабильный автофокус и крайне низкий уровень шума, в том числе при съемке сверхширокоугольной камерой.
Впрочем, было и за что поругать камеру: специалистам не понравилась малая глубина резкости, случайны артефакты на объектах и периодические сбои при фокусировке на объектах. Кроме того, из-за применения обработки с помощью искусственного интеллекта объекты на фотографиях получаются менее естественными, чем в реальной жизни, а при съёмке видео в условиях слабой освещённости иногда заметны различия в резкости между видеокадрами.
В топ-10 рейтинга DxOMark входят флагманские смартфоны Huawei, Xiaomi, Apple, Vivo, Oppo и Samsung. Продукция Huawei занимает три строчки, больше чем у любого другого бренда.
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