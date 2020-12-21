Duowei

Смартфоны Huawei довольно популярны во всём мире и прежде всего в Китае. Поэтому нет ничего удивительного, что эту компанию начали копировать, причём речь идёт не только о банальных подделках, но и о стратегии целиком.

В Китае появилась компания Duowei, которая выпустила смартфон Candy Mate 40 Pro Max. Уже в её имени зашифровано, что она хочет быть похожей на Huawei (Duo можно перевести как «двойник»), а её смартфон подозрительно напоминает Huawei Mate 40 RS Porsche Design как названием, так и дизайном.

В отличие от оригинальной модели Mate 40 RS Porsche Design, Candy Mate 40 Pro Max будет стоить намного дешевле — 2999 юаней по предзаказам на старте продаж. В дальнейшем цена вырастет до 3999 юаней. В пересчёте на российскую валюту это составляет 34 400 и 48 900 рублей. 

Mate 40 RS Porsche Design

Mate 40 RS Porsche Design продаётся за 2300 евро (210 700 рублей). Разница со стоимостью двойника — более чем в шесть раз!

О начинке Candy Mate 40 Pro Max пока известно мало, сообщается лишь, что в этом смартфоне используется 6,5-дюймовый OLED-экран, 23-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. По своим характеристикам этот аппарат вряд ли приблизится к Huawei Mate 40 RS Porsche Design, который можно считать суперфлагманом.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Опубликованы подробности выхода планшетов и смартфонов Huawei на операционной системе HongMeng Опубликованы подробности выхода планшетов и смартфонов Huawei на операционной системе HongMeng

Huawei Y9a — смартфон с экраном без выреза, тройной камерой и 40-ваттной зарядкой Huawei Y9a — смартфон с экраном без выреза, тройной камерой и 40-ваттной зарядкой

Фитнес-часы Huawei Watch Fit в России: цена и старт продаж Фитнес-часы Huawei Watch Fit в России: цена и старт продаж