





Смартфоны Huawei довольно популярны во всём мире и прежде всего в Китае. Поэтому нет ничего удивительного, что эту компанию начали копировать, причём речь идёт не только о банальных подделках, но и о стратегии целиком.В Китае появилась компания Duowei, которая выпустила смартфон Candy Mate 40 Pro Max. Уже в её имени зашифровано, что она хочет быть похожей на Huawei (Duo можно перевести как «двойник»), а её смартфон подозрительно напоминает Huawei Mate 40 RS Porsche Design как названием, так и дизайном.В отличие от оригинальной модели Mate 40 RS Porsche Design, Candy Mate 40 Pro Max будет стоить намного дешевле — 2999 юаней по предзаказам на старте продаж. В дальнейшем цена вырастет до 3999 юаней. В пересчёте на российскую валюту это составляет 34 400 и 48 900 рублей.Mate 40 RS Porsche Design продаётся за 2300 евро (210 700 рублей). Разница со стоимостью двойника — более чем в шесть раз!О начинке Candy Mate 40 Pro Max пока известно мало, сообщается лишь, что в этом смартфоне используется 6,5-дюймовый OLED-экран, 23-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. По своим характеристикам этот аппарат вряд ли приблизится к Huawei Mate 40 RS Porsche Design, который можно считать суперфлагманом.