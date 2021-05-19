В последние годы роботы-пылесосы с функцией автоматической очистки стали очень популярны, ведь они гораздо удобнее пылесосов, не поддерживающих такую возможность. Всё больше и больше людей обращают на них внимание и приобретают их вместо обычных роботов-пылесосов, тем более, что речь идёт не только об удобстве, но и чистоте. Мало кому нравится возиться с пылью, лучше поручить роботу это грязное дело.
Возможно, вы прямо сейчас подыскиваете себе хороший робот-пылесос с функцией самоочистки, но у вас нет времени сравнивать различные модели или вы не знаете, по каким параметрам их сравнивать. В этой статье мы рассмотрим отличия трёх довольно популярных моделей: iRobot i7+, Lydsto R1 и Shark RV101AE.
Мы подумали, что будет лучше сначала дать простые ответы на сложные вопросы, ведь это избавит вас от чтения длинной простыни текста. А дальше вы сможете прочитать более развёрнутые объяснения.
Какой пылесос эффективнее очищается от пыли? Lydsto R1
Какой пылесос лучше избегает препятствия? irobot i7+
У какого пылесоса самая мощная сила всасывания? Lydsto R1
Какой пылесос произведён более крупным и известным брендом? irobot i7+
Какой пылесос вычищает углы лучше других? Shark RV101AE
У какого пылесоса самый инновационный дизайн? irobot i7+
Какой пылесос работает от заряда дольше других? Lydsto R1
Чья гарантия длиннее? Shark RV101AE
Что насчёт цены? От дорогих к более дешёвым: irobot i7+＞Shark RV101AE＞Lydsto R1
А теперь подробнее об этом.
1. Какой пылесос эффективнее очищается от пыли?
Несомненно, Lydsto R1. Коллектор пыли у этого пылесоса обладает мотором со скоростью вращения 50 000 оборотов в минуту. Он обеспечивает мощность всасывания 30 000 Па, что в пять раз больше, чем у обычного вакуумного пылесоса. Пыль высасывается из пылесоса через боковой отсек шириной 430 мм почти моментально, после чего он снова готов к работе. Пыль собирается в коллекторе в вакуумной ёмкости и не проникает наружу, поэтому достаточно просто выбрасывать мешок примерно раз в месяц.
У пылесоса irobot i7+ мощность высасывания пыли в коллектор гораздо ниже, и пыль вычищается из него дольше и менее эффективно, поскольку отсек расположен на дне и обладает меньшей площадью. Коллектор пыли у модели Shark RV101AE вообще не оснащается мешками, очищать его после заполнения приходится вручную, что очень неудобно.
2. Какой пылесос лучше избегает препятствия?
В процессе уборки робот-пылесос постоянно встречает на своём пути различные препятствия: игрушки, тапочки, провода и т. п. Важно, чтобы он объезжал их, иначе он может испортить ценную вещь и прервать уборку. В Lydsto R1 используется LiDAR-сканер LDS360°, который позволяет ему «видеть» объекты и объезжать их. В моделях iRobot i7+ и Shark RV101AE используются камеры и сканеры, созданные по технологии V-SLAM, позволяющие избегать препятствия при хорошем освещении.
По этому параметру лидером можно считать всё-таки iRobot i7+, поскольку он может определять занавески, шторы и листки бумаги и не зажёвывает их.
3. У какого пылесоса самая мощная сила всасывания?
Сила всасывания во многом определяет эффективность, с которой пылесос производит уборку. Также важна поддержка влажной уборки, но среди представленных моделей она есть только у Lydsto R1, так что мы не будем рассматривать этот параметр.
Lydsto R1 обладает мощностью всасывания 2700 Па, iRobot i7+ — 2200 Па, а Shark RV101AE — 1500 Па (почти вдвое меньше, чем у первой модели). Цифры говорят сами за себя, но реальные тесты показали, что Lydsto R1 легко справляется с всасыванием даже рассыпанных по полу металлических пулек.
Удивительно, но при столь высокой мощности пылесос Lydsto R1 совсем не шумный. Он даже тише других рассмотренных здесь моделей.
4. Какой пылесос вычищает углы лучше других?
Эффективность выметания пыли из углов зависит в основном от длины щёток. Shark RV101AE обладает двумя боковыми щётками, которые очень эффективно дотягиваются до пыли и грязи в углах помещения. У двух других моделей лишь одна боковая щётка, поэтому они не столь эффективны в этом сравнении. Но у решения, реализованного в Shark RV101AE, есть недостаток — щётки могут задевать друг друга, и пылесос может из-за этого незапланированно остановиться.
5. У какого пылесоса самый инновационный дизайн?
Инновационный дизайн означает привлекательный внешний вид, хотя в целом это никак не сказывается на качестве работы. iRobot i7+ здесь явный лидер: в этом пылесосе используется запатентованная резиновая щётка, миниатюрные сенсоры, функция определения запылённости и очень красивый корпус. Всё это никак не свидетельствует о том, что он прибирается более эффективно, но выглядит он очень красиво, это факт.
6. Какой пылесос работает от заряда дольше других?
Не стоит преуменьшать важность времени автономной работы пылесоса. Lydsto R1 опережает другие модели — его заряда хватит на уборку в течение 150 минут на минимальной мощности всасывания. В этом пылесосе используется аккумулятор на 5200 мАч и продвинутая система управления питанием. iRobot i7+ работает после подзарядки всего 75 минут, а Shark RV101AE — 90 минут.
7. Что насчёт цены?
Цены такие: iRobot i7+ стоит 799 долларов, Shark RV101AE — 439 долларов, а Lydsto R1 — 359 долларов. Нетрудно подсчитать, что iRobot i7+ в два с лишним раза дороже, чем Lydsto R1.
Надеемся, что это сравнение позволит вам сделать правильный выбор. Приобрести эти роботы-пылесосы вы можете по ссылкам ниже.
Lydsto R1
Irobot i7+:
Shark RV101AE
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru