





В последние годы роботы-пылесосы с функцией автоматической очистки стали очень популярны, ведь они гораздо удобнее пылесосов, не поддерживающих такую возможность. Всё больше и больше людей обращают на них внимание и приобретают их вместо обычных роботов-пылесосов, тем более, что речь идёт не только об удобстве, но и чистоте. Мало кому нравится возиться с пылью, лучше поручить роботу это грязное дело.Возможно, вы прямо сейчас подыскиваете себе хороший робот-пылесос с функцией самоочистки, но у вас нет времени сравнивать различные модели или вы не знаете, по каким параметрам их сравнивать. В этой статье мы рассмотрим отличия трёх довольно популярных моделей: iRobot i7+, Lydsto R1 и Shark RV101AE.Мы подумали, что будет лучше сначала дать простые ответы на сложные вопросы, ведь это избавит вас от чтения длинной простыни текста. А дальше вы сможете прочитать более развёрнутые объяснения.Lydsto R1irobot i7+Lydsto R1irobot i7+Shark RV101AEirobot i7+Lydsto R1Shark RV101AEОт дорогих к более дешёвым: irobot i7+＞Shark RV101AE＞Lydsto R1А теперь подробнее об этом.Несомненно, Lydsto R1. Коллектор пыли у этого пылесоса обладает мотором со скоростью вращения 50 000 оборотов в минуту. Он обеспечивает мощность всасывания 30 000 Па, что в пять раз больше, чем у обычного вакуумного пылесоса. Пыль высасывается из пылесоса через боковой отсек шириной 430 мм почти моментально, после чего он снова готов к работе. Пыль собирается в коллекторе в вакуумной ёмкости и не проникает наружу, поэтому достаточно просто выбрасывать мешок примерно раз в месяц.У пылесоса irobot i7+ мощность высасывания пыли в коллектор гораздо ниже, и пыль вычищается из него дольше и менее эффективно, поскольку отсек расположен на дне и обладает меньшей площадью. Коллектор пыли у модели Shark RV101AE вообще не оснащается мешками, очищать его после заполнения приходится вручную, что очень неудобно.В процессе уборки робот-пылесос постоянно встречает на своём пути различные препятствия: игрушки, тапочки, провода и т. п. Важно, чтобы он объезжал их, иначе он может испортить ценную вещь и прервать уборку. В Lydsto R1 используется LiDAR-сканер LDS360°, который позволяет ему «видеть» объекты и объезжать их. В моделях iRobot i7+ и Shark RV101AE используются камеры и сканеры, созданные по технологии V-SLAM, позволяющие избегать препятствия при хорошем освещении.По этому параметру лидером можно считать всё-таки iRobot i7+, поскольку он может определять занавески, шторы и листки бумаги и не зажёвывает их.Сила всасывания во многом определяет эффективность, с которой пылесос производит уборку. Также важна поддержка влажной уборки, но среди представленных моделей она есть только у Lydsto R1, так что мы не будем рассматривать этот параметр.Lydsto R1 обладает мощностью всасывания 2700 Па, iRobot i7+ — 2200 Па, а Shark RV101AE — 1500 Па (почти вдвое меньше, чем у первой модели). Цифры говорят сами за себя, но реальные тесты показали, что Lydsto R1 легко справляется с всасыванием даже рассыпанных по полу металлических пулек.Удивительно, но при столь высокой мощности пылесос Lydsto R1 совсем не шумный. Он даже тише других рассмотренных здесь моделей.Эффективность выметания пыли из углов зависит в основном от длины щёток. Shark RV101AE обладает двумя боковыми щётками, которые очень эффективно дотягиваются до пыли и грязи в углах помещения. У двух других моделей лишь одна боковая щётка, поэтому они не столь эффективны в этом сравнении. Но у решения, реализованного в Shark RV101AE, есть недостаток — щётки могут задевать друг друга, и пылесос может из-за этого незапланированно остановиться.Инновационный дизайн означает привлекательный внешний вид, хотя в целом это никак не сказывается на качестве работы. iRobot i7+ здесь явный лидер: в этом пылесосе используется запатентованная резиновая щётка, миниатюрные сенсоры, функция определения запылённости и очень красивый корпус. Всё это никак не свидетельствует о том, что он прибирается более эффективно, но выглядит он очень красиво, это факт.Не стоит преуменьшать важность времени автономной работы пылесоса. Lydsto R1 опережает другие модели — его заряда хватит на уборку в течение 150 минут на минимальной мощности всасывания. В этом пылесосе используется аккумулятор на 5200 мАч и продвинутая система управления питанием. iRobot i7+ работает после подзарядки всего 75 минут, а Shark RV101AE — 90 минут.Цены такие: iRobot i7+ стоит 799 долларов, Shark RV101AE — 439 долларов, а Lydsto R1 — 359 долларов. Нетрудно подсчитать, что iRobot i7+ в два с лишним раза дороже, чем Lydsto R1.Надеемся, что это сравнение позволит вам сделать правильный выбор. Приобрести эти роботы-пылесосы вы можете по ссылкам ниже.