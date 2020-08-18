





Современная офисная кабинка почти синоним утомительной работы, но если по какой-то причине вы начали скучать на удаленной работе по своему офису, то вы можете обратить внимание на решение от Panasonic. Компания представила кабину Kamoru для организации рабочего пространства в стенах жилища за 835 долларов.Kamoru на самом деле выглядит красивее, чем традиционная офисная кабина. Стенки этого решения сделаны из перфорированного дерева, поэтому на них можно разместить необходимые вещи. По словам производителя, кабинка разрабатывалась, чтобы максимально гармонировать с обстановкой в квартире.Идея состоит в том, что Kamoru предоставит примерно квадратный метр отдельного пространства, которое можно выделить в качестве отдельной рабочей зоны. Стенки кабинки высотой примерно 1,3 метра помогут уединиться во время работы.Panasonic продает Kamoru пока только в Японии. С учетом массового перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса, компания может расширить границы поставок.