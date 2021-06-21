





В последнее время всё больше компаний начинают производить беспроводные вертикальные вакуумные пылесосы, но один из несомненных лидеров на этом рынке — бренд Redkey. Он относительно молодой, но уже привлёк к себе внимание потребителей и прессы. Это обусловлено выпуском нескольких очень удачных моделей, в которых сочетается передовой дизайн, продвинутые технологии и высокое качество сборки.8 июня на Ebay, Selling.com и в других интернет-магазинах появилась новинка — пылесос Redkey F10 Cordless Handheld Folding Vacuum Cleaner. Этот товар бьёт рекорды пользовательского интереса и продаж в своей категории. Всего за неделю с момента выпуска в Германию, Испанию, Польшу, Россию и другие страны было отправлено свыше тысячи таких пылесосов, и почти 100% покупателей поставили этому продукту наивысшую оценку.Потребители особо отмечают удобство использования Redkey F10 — благодаря уникальной конструкции он идеально вычищает даже труднодоступные места, например, углы в комнате, полки и пространство под шкафами и диванами или у ножек стола и стульев. То, что раньше было трудоёмкой работой, с этим пылесосом отнимает самый минимум усилий.Можно не сомневаться в надёжности Redkey F10: у этого пылесоса очень прочная сборка, а умная система настройка мощности экономит заряд аккумулятора — его нужно реже заряжать, поэтому он прослужит намного дольше. С помощью специальных сенсоров пылесос автоматически определяет уровень загрязнения поверхности и в соответствии с этим выставляет мощность всасывания. Энергия тратится более рационально — если пол чистый, пылесос не будет тратить заряд понапрасну, а там, где грязно, чистка будет максимально мощной.В Redkey F10 используется мотор мощностью 400 Вт, обеспечивающий мощность всасывания до 23 000 Па и эффективность сбора загрязнений до 95%. Пылесос легко справляется с чисткой пола, ковров и углов в помещении. Вычищать углы вручную (например, с помощью щётки) не придётся — о столь неприятном занятии с этим пылесосом можно забывать навсегда. Redkey F10 соберёт пыль, крошки и другие мелкие частички везде, где они есть.Redkey F10 не выпускает микроскопические пылинки наружу, повторному запылению помещения препятствует многослойная система фильтрации. Вся пыль удерживается внутри пылесборника, а это означает, что внутренние компоненты не покрываются грязью, и пылесос прослужит вам намного дольше. Redkey F10 поставляется с дополнительным HEPA-картриджем — его можно менять по мере необходимости, чтобы сохранить высокую эффективность уборки.Пользование пылесосом максимально удобное, инженеры продумали все мелочи, в том числе простоту складывания, наглядность индикации, снятие щётки одним нажатием кнопки, быстроту вынимания пылесборника. Redkey F10 не доставляет никакого дискомфорта, пользоваться этим пылесосом одно сплошное удовольствие. Мало кто любит пылесосить, но этот пылесос способен превратить приборку в крайне приятное занятие. Минимум усилий — и ваш дом снова сияет чистотой!В рамках летней распродажи, которая проводится на AliExpress с 21 по 26 июня, Redkey F10 будет продаваться со скидкой 32% от обычной цены. Все покупатели будут участвовать в розыгрыше призов — 5 пылесосов Redkey F10, а первые 100 покупателей получат электрические зубные щётки Sonic. Победители будут выбраны случайным образом среди оформивших заказ на Redkey F10 в период проведения распродажи. Не упустите этот шанс, ведь количество пылесосов ограничено, они могут закончиться в любой момент, и неизвестно, когда ещё они будут продаваться по такой привлекательной цене.