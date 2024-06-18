«Сбербанк Онлайн» вернулся в App Store. Кто не скачает — лишится доступа

Олег

Сбер


«Сбер» сообщил о возможности скачать свое мобильное iOS-приложение из App Store. Пост об этом появился в Telegram-канале банка.

Согласно источнику, в Apple App Store удалось загрузить очередной клон «Сбербанк Онлайн». Приложение называется «Умный Онлайн» и полностью дублирует функциональность оригинального личного кабинета. Скачать новую утилиту можно по этой ссылке.

Сбер

«Сбер» также предупредил, что собирается отключить iOS-приложения версии 14.11 и более старые. К ним относится и оригинальная утилита «Сбербанк Онлайн», если она у вас еще сохранилась. Поэтому скачать новое приложение рекомендуется как можно скорее. 

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Источник:
Сбербанк
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Комментарии

kardigan
+3661
kardigan
Качайте по быренькому парни Умный Онлайн. Правда в первой строке его не найдёте, крутите, пока не отыщете название!😉
час назад в 10:33
#
tellurian
+1469
tellurian kardigan
Лучше сразу по ссылке
час назад в 10:45
#
kardigan
+3661
kardigan
Умный Онлайн
час назад в 10:35
#
Артём
+5
Артём
Меня одного напрягает, что "банк" отключает старые приложения, когда по-тихому выпускает новые? Типа, не скачал (а я должен прям каждый день искать обновления), окажешься в пролёте. Это что за политика? В байки, что поработали над безопасностью в каждом новом приложении — не верю (если вкратце)
час назад в 10:47
#
tellurian
+1469
tellurian Артём
У меня старые работают. Уже три штуки. Как работают.
Если нет, есть ссылка на рабочем столе в браузер
58 минут назад
#
banditos
+147
banditos tellurian
Тоже три.
Но старое не коннектица с новыми правилами в сбере. Пример, пришлось заказывать детскую карту с третьего раза через sbol, через сбер и сбол операция проходит но выдать карту не могут.
Так же походу и сейчас чё нить замутят;)
10 минут назад
#
kardigan
+3661
kardigan Артём
У меня до этого старый перестал работать. Хорошо, что скачал другой, но пока этот работал, к скачанному не притрагивался. Всё равно на всякий случай стоит качнуть!🤪
9 минут назад
#
banditos
+147
banditos
В sbol предлагает скачать новое приложение
4 минуты назад
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