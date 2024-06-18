«Сбербанк Онлайн» вернулся в App Store. Кто не скачает — лишится доступа

«Сбер» сообщил о возможности скачать свое мобильное iOS-приложение из App Store. Пост об этом появился в Telegram-канале банка.Согласно источнику, в Apple App Store удалось загрузить очередной клон «Сбербанк Онлайн». Приложение называется «Умный Онлайн» и полностью дублирует функциональность оригинального личного кабинета.«Сбер» также предупредил, что собирается отключить iOS-приложения версии 14.11 и более старые. К ним относится и оригинальная утилита «Сбербанк Онлайн», если она у вас еще сохранилась. Поэтому скачать новое приложение рекомендуется как можно скорее.