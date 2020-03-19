Вирус музыки

«ВКонтакте» и «Одноклассники» решили поддержать пользователей в период распространения коронавируса COVID-19 и снизили стоимость подписки на доступ к музыке.

Пользователи «ВКонтакте» могут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. В ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы «ВКонтакте», BOOM и «Одноклассников».

В «Одноклассниках» при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи в течение трёх месяцев будут получать за неё 100-процентный кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. С помощью неё, например, можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК.

Андрей Рогозов, гендиректор «ВКонтакте»:

«В дни, когда из-за риска для здоровья лучше не выходить на улицу, особенно важно поддерживать боевой настрой. Многим это помогает сделать музыка — поэтому мы решили сделать трёхмесячную подписку максимально доступной. Надеемся, любимые треки скрасят карантин и подбодрят».

Подписка на музыку в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,1 млн активных платных подписчиков.


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