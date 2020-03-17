Кинотеатры
Вчера мы писали о том, что Netflix решила приостановить производство второго сезона «Ведьмака». На фоне пандемии COVID-19 киноиндустрия терпит колоссальный ущерб, съемки приходится приостанавливать, а премьеры отменять. Собрали информации о том, чего ждать в ближайшее время любителям фильмов и сериалов. 

«Матрица 4»

Матрица

Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что работу на продолжением трилогии было решено временно прекратить. На площадке пока не возникло подтвержденных случаев заражения, но студия решила подстраховаться. Съемки проходили в Берлине, а за несколько дней до отмены производства власти города запретили все мероприятия численностью свыше 50 человек.

Uncharted

Uncharted

Работа над экранизацией Uncharted складывалась довольно не просто, а теперь на фоне пандемии COVID-19 производство приостановили. Работа над фильмом находилась на этапе препродакшена. Несмотря на незапланированную паузу в графике релизов всё еще указано 5 марта 2021 года.

Universal

Universal заявила, что выпустит цифровые релизы своих новых фильмов «Охота», «Эмма» и «Человек-невидимка» 20 марта. Напомним, все три релиза всё еще идут в прокате, таким образом кинокомпания значительно сокращает привычное окно в 90 дней между показом в кинотеатрах и выпуском цифровых копий. Мультфильм «Тролли. Мировой тур» будет запущен одновременно в обычных и онлайн-кинотеатрах.

«Джентльмены»

Джентльмены

Фильм Гая Ричи «Джентльмены» выйдет уже 24 марта в цифре, несмотря на ранее опубликованных график релизов студии Warner Bros. Таким образом кинокомпании ускоряют выпуск цифровых релизов на фоне закрытия кинотеатров и спада посещений киносеансов.

«Хищные птицы»

Хищные птицы

Кинокомпания Universal также запланировала выход недавнего фильма «Хищные птицы» по вселенной DC с Марго Робби в главных ролях на 24 марта. Посмотреть его можно будет в iTunes, Amazon и на других площадках.

Онлайн-кинотеатры

Большинство российских онлай-кинотеатров открыло бесплатный доступ к своему контенту для всех, кто решил остаться дома из-за коронавируса COVID-19. Многие из них обнулили стоимость подписки или значительно снизили её. Мы собрали все доступные предложения в одном месте.


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