Вчера мы писали о том, что Netflix решила приостановить производство второго сезона «Ведьмака». На фоне пандемии COVID-19 киноиндустрия терпит колоссальный ущерб, съемки приходится приостанавливать, а премьеры отменять. Собрали информации о том, чего ждать в ближайшее время любителям фильмов и сериалов.
«Матрица 4»
Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что работу на продолжением трилогии было решено временно прекратить. На площадке пока не возникло подтвержденных случаев заражения, но студия решила подстраховаться. Съемки проходили в Берлине, а за несколько дней до отмены производства власти города запретили все мероприятия численностью свыше 50 человек.
Uncharted
Работа над экранизацией Uncharted складывалась довольно не просто, а теперь на фоне пандемии COVID-19 производство приостановили. Работа над фильмом находилась на этапе препродакшена. Несмотря на незапланированную паузу в графике релизов всё еще указано 5 марта 2021 года.
Universal
Universal заявила, что выпустит цифровые релизы своих новых фильмов «Охота», «Эмма» и «Человек-невидимка» 20 марта. Напомним, все три релиза всё еще идут в прокате, таким образом кинокомпания значительно сокращает привычное окно в 90 дней между показом в кинотеатрах и выпуском цифровых копий. Мультфильм «Тролли. Мировой тур» будет запущен одновременно в обычных и онлайн-кинотеатрах.
«Джентльмены»
Фильм Гая Ричи «Джентльмены» выйдет уже 24 марта в цифре, несмотря на ранее опубликованных график релизов студии Warner Bros. Таким образом кинокомпании ускоряют выпуск цифровых релизов на фоне закрытия кинотеатров и спада посещений киносеансов.
«Хищные птицы»
Кинокомпания Universal также запланировала выход недавнего фильма «Хищные птицы» по вселенной DC с Марго Робби в главных ролях на 24 марта. Посмотреть его можно будет в iTunes, Amazon и на других площадках.
Онлайн-кинотеатры
Большинство российских онлай-кинотеатров открыло бесплатный доступ к своему контенту для всех, кто решил остаться дома из-за коронавируса COVID-19. Многие из них обнулили стоимость подписки или значительно снизили её. Мы собрали все доступные предложения в одном месте.
«Матрица 4»
Кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что работу на продолжением трилогии было решено временно прекратить. На площадке пока не возникло подтвержденных случаев заражения, но студия решила подстраховаться. Съемки проходили в Берлине, а за несколько дней до отмены производства власти города запретили все мероприятия численностью свыше 50 человек.
Uncharted
Работа над экранизацией Uncharted складывалась довольно не просто, а теперь на фоне пандемии COVID-19 производство приостановили. Работа над фильмом находилась на этапе препродакшена. Несмотря на незапланированную паузу в графике релизов всё еще указано 5 марта 2021 года.
Universal
Universal заявила, что выпустит цифровые релизы своих новых фильмов «Охота», «Эмма» и «Человек-невидимка» 20 марта. Напомним, все три релиза всё еще идут в прокате, таким образом кинокомпания значительно сокращает привычное окно в 90 дней между показом в кинотеатрах и выпуском цифровых копий. Мультфильм «Тролли. Мировой тур» будет запущен одновременно в обычных и онлайн-кинотеатрах.
«Джентльмены»
Фильм Гая Ричи «Джентльмены» выйдет уже 24 марта в цифре, несмотря на ранее опубликованных график релизов студии Warner Bros. Таким образом кинокомпании ускоряют выпуск цифровых релизов на фоне закрытия кинотеатров и спада посещений киносеансов.
«Хищные птицы»
Кинокомпания Universal также запланировала выход недавнего фильма «Хищные птицы» по вселенной DC с Марго Робби в главных ролях на 24 марта. Посмотреть его можно будет в iTunes, Amazon и на других площадках.
Онлайн-кинотеатры
Большинство российских онлай-кинотеатров открыло бесплатный доступ к своему контенту для всех, кто решил остаться дома из-за коронавируса COVID-19. Многие из них обнулили стоимость подписки или значительно снизили её. Мы собрали все доступные предложения в одном месте.
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