





Компания Xiaomi собирает на краудфандинговой площадке Youpin средства для выпуска очередной необычной новинки. Речь идёт о светильнике, который сочетает в себе возможности для дезинфекции поверхностей и помещения.Светильник питается от USB-порта и обладает гибкой ножкой, благодаря которой его можно выставить в нужном направлении. Он оснащён 12 обычными светодиодами, а также пятью светодиодами в ультрафиолетовом спектре с лучами длиной 260-280 нм, которые губительны для всего живого, в том числе вирусов и бактерий. УФ-диоды обладают приятным синим свечением, а испускаемые ими волны проникают в клеточную мембрану и ядра организмов и вирусов, блокируя их жизнедеятельность.Ультрафиолетовое излучение вредно для человека, но обладатели этой лампы могут не опасаться. Дело в том, что в неё встроен ИК-датчик, который срабатывает на движение и автоматически отключает дезинфекцию при приближении человека или домашнего животного.Xiaomi предлагает использовать этот светильник в разных сценариях — при работе за компьютером, в автомобиле, на кухне и так далее, то есть везде, где могут появляться болезнетворные бактерии, которых необходимо уничтожать.