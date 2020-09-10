USB-светильник

Компания Xiaomi собирает на краудфандинговой площадке Youpin средства для выпуска очередной необычной новинки. Речь идёт о светильнике, который сочетает в себе возможности для дезинфекции поверхностей и помещения.

Светильник питается от USB-порта и обладает гибкой ножкой, благодаря которой его можно выставить в нужном направлении. Он оснащён 12 обычными светодиодами, а также пятью светодиодами в ультрафиолетовом спектре с лучами длиной 260-280 нм, которые губительны для всего живого, в том числе вирусов и бактерий. УФ-диоды обладают приятным синим свечением, а испускаемые ими волны проникают в клеточную мембрану и ядра организмов и вирусов, блокируя их жизнедеятельность.

USB-светильник

Ультрафиолетовое излучение вредно для человека, но обладатели этой лампы могут не опасаться. Дело в том, что в неё встроен ИК-датчик, который срабатывает на движение и автоматически отключает дезинфекцию при приближении человека или домашнего животного.

Xiaomi предлагает использовать этот светильник в разных сценариях — при работе за компьютером, в автомобиле, на кухне и так далее, то есть везде, где могут появляться болезнетворные бактерии, которых необходимо уничтожать.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

igeekphone igeekphone

Ссылки по теме:

Мнение о линейке Xiaomi Mi Notebook Pro спустя два года использования — отличный китайский конструктор Мнение о линейке Xiaomi Mi Notebook Pro спустя два года использования — отличный китайский конструктор

Таким будет Redmi Note 10 Таким будет Redmi Note 10

Xiaomi представила проводные наушники Redmi: Hi-Res всего за 5 долларов Xiaomi представила проводные наушники Redmi: Hi-Res всего за 5 долларов