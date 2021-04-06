









Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе объявила о выпуске первой в своей истории электрической дрели. Как и все устройства Xiaomi, эта дрель отличается от аналогичной продукции других производителей в лучшую сторону при более низкой цене.Дрель называется Xiaomi Mijia Brushless Smart Home Electric Drill, она обладает миниатюрными габаритами и минималистичным дизайном. Её корпус выполнен из высокопрочного и устойчивого к царапинам пластика, а задняя часть рукояти прорезинена для более крепкого и надёжного хвата.Максимальная скорость вращения, которую обеспечивает бесщёточный мотор, — 1400 оборотов в минуту, крутящий момент — до 30 Нм. Этот аппарат можно использовать для сверления любых пород дерева, алюминиевых и стальных сплавов, металлических и пластиковых труб и пластин. Свёрла входят в комплектацию. Его также можно применять в качестве шуруповёрта. Встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мАч хватит на то, чтобы просверлить 6-мм стальную пластину около двадцати раз или закрутить в дерево примерно 550 саморезов.Дрель обладает экраном, на котором отображается заряд аккумулятора и можно менять режимы работы — выбирать направление вращения и мощность.На этапе сбора средств эта дрель продаётся за 449 юаней, а затем цена вырастет до 499 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается 5240 и 5820 рублей соответственно. Приобрести её можно будет в китайских интернет-магазинах, а в дальнейшем она может официально появиться в России и других странах за пределами Китая.