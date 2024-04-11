Вышли наушники Sennheiser Momentum Sport. Они получили кое-что важное раньше, чем AirPods



Компания Sennheiser представила новые внутриканальные наушники для спорта с киллер-фичей 2024 года. Если верить многочисленным инсайдам, то же самое Apple собирается добавить в грядущие AirPods Pro 3.



Речь идет о датчиках здоровья. Momentum Sport получили сразу два — пульсометр и термометр. Благодаря этому фитнес-приложения вроде Garmin Connect, Strava, Peloton или даже встроенное «Здоровье» в iOS могут собирать с наушников данные о частоте сердцебиения и температуре тела во время тренировок.









Фото: Sennheiser



Помимо этого, новинка получила систему активного шумоподавления, защиту IP55 от воды и пыли, а также ударопрочный корпус. Производитель заявляет автономность до 6 часов, а зарядный кейс обеспечит еще 18 часов работы. Sennheiser Momentum Sport в трех цветах начали продаваться за $330, что составляет примерно 31 тысячу рублей по курсу. Помимо этого, новинка получила систему активного шумоподавления, защиту IP55 от воды и пыли, а также ударопрочный корпус. Производитель заявляет автономность до 6 часов, а зарядный кейс обеспечит еще 18 часов работы. Sennheiser Momentum Sport в трех цветах начали продаваться за $330, что составляет примерно 31 тысячу рублей по курсу.