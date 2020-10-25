В скором времени для фитнес-браслетов Xiaomi и Amazfit будет выпущен апдейт, который позволит этим устройствам измерять температуру тела. Обновление будет доступно на Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 и Mi Band 5, а также на Amazfit Band 5.
Упоминание функции градусника было обнаружено в коде фирменного приложения Mi Fit, которое работает с браслетами Xiaomi и Amazfit. Там указано, что замер будет занимать не менее пяти минут (примерно в пять раз медленнее, чем электронные термометры с медицинским назначением).
В фитнес-браслетах Xiaomi и Amazfit нет встроенного термометра, поэтому в измерениях они будут полагаться на вычисления по закону Либермейстера с учётом пульса и оптических показателей. Для калибровки браслета, возможно потребуется, настроить новую функцию с использованием обычного термометра.
При запуске обновлённого приложения Mi Fit (для браслетов Xiaomi) и Zepp (для продукции Amazfit) пользователю будет показана подробная инструкция по настройке функции термометра. Само собой, эти данные нельзя использовать в медицинских целях, они будут предоставляться только ознакомительных целей, когда недоступны другие способы измерения температуры.
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