Xiaomi выпустила умный чайник для тех, кто хочет быть здоровым

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В ассортименте принадлежащего компании Xiaomi бренда Mijia появился новый продукт — Mijia Smart Multifunctional Health Kettle P1. Это чайник, предназначенный для заваривания чая и трав.Устройство поддерживает управление со смартфона через приложение, в котором можно найти рецепты заваривания различных видов чая и трав. Вода нагревается до нужной температуры в зависимости от выбранного рецепта, и это, по замыслу разработчиков, делает напитки более полезными и вкусными. Также есть возможность подогрева готового напитка до комфортной температуры или поддержания его тёплым в течение дня.Корпус чайника выполнен из пластика, колба стеклянная объёмом 1,8 л , а ёмкость для чая и трав металлическая. Новинка продаётся в Китае за 179 юаней (около 2150 рублей).