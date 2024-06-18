Xiaomi выпустила умный чайник для тех, кто хочет быть здоровым

Александр


В ассортименте принадлежащего компании Xiaomi бренда Mijia появился новый продукт — Mijia Smart Multifunctional Health Kettle P1. Это чайник, предназначенный для заваривания чая и трав.

Устройство поддерживает управление со смартфона через приложение, в котором можно найти рецепты заваривания различных видов чая и трав. Вода нагревается до нужной температуры в зависимости от выбранного рецепта, и это, по замыслу разработчиков, делает напитки более полезными и вкусными. Также есть возможность подогрева готового напитка до комфортной температуры или поддержания его тёплым в течение дня.



Корпус чайника выполнен из пластика, колба стеклянная объёмом 1,8 л , а ёмкость для чая и трав металлическая. Новинка продаётся в Китае за 179 юаней (около 2150 рублей).
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Комментарии

+4469
Gabriel
Раньше хоть про пылесосы писали, а теперь до чайников скатились)
18 июня 2024 в 21:58
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tellurian
+1459
tellurian
Дизайн их чайников мне совсем не нравится 🤷‍♂️
19 июня 2024 в 07:10
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