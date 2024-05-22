Xiaomi захотела посмеяться над Apple за рекламу новых iPad Pro, но получился кринж

Фархад
Xiaomi

Похоже, Apple ещё долго будут припоминать не самую удачную рекламу iPad Pro с гидравлическим прессом в главной роли. Помимо отмены в X (экс-Twitter), над компанией уже подшутили маркетологи Samsung, а теперь и Xiaomi решила залететь в этот вагон хайпа.

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Китайский производитель всего на свете, который регулярно повторяет идеи Apple — от iPhone и iPad до коронной фразы «One more thing» — теперь клонировал рекламу Crush, но не решился довести пресс до конца.

В своём ролике Xiaomi остановила процесс уничтожения различных предметов, едва запустив его, чтобы не нарваться на хейт в интернете. Сам ролик посвящён будущему смартфону Xiaomi Civi 14, который будет представлен в Индии в ближайшие дни, а вот наличие пресса в кадре ничем не объясняется. Смешного в этом точно ничего нет.
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Источник:
9to5Mac
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