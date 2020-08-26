В последней бета-сборке MIUI 12 добавили функцию Xiaomi Device Control. Её обнаружили в прошивке для смартфона Mi 10 Ultra. Это аналог Multi-Screen Collaboration от Huawei и «Диспетчер вашего телефона» от Microsoft.
Новую возможность пока поддерживают только Mi 10 Ultra, Mi 9 и Mi NoteBook Pro 15 2020. В ближайшее время поддержку Xiaomi Device Control обещают добавить и для других смартфонов и ноутбуков компании.
Для работы новой функции потребуется приложение Mi Share PC (Mi AIoT), которое устанавливается на поддерживаемом ноутбуке. После установки соединения по воздуху доступны следующие действия:
- Передача файлов между устройствами
- Запуск нескольких окон приложений со смартфона на ПК
- Редактирование файлом на мобильном устройства с ПК
- Зеракалирование экрана
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