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В последней бета-сборке MIUI 12 добавили функцию Xiaomi Device Control. Её обнаружили в прошивке для смартфона Mi 10 Ultra. Это аналог Multi-Screen Collaboration от Huawei и «Диспетчер вашего телефона» от Microsoft.Новую возможность пока поддерживают только Mi 10 Ultra, Mi 9 и Mi NoteBook Pro 15 2020. В ближайшее время поддержку Xiaomi Device Control обещают добавить и для других смартфонов и ноутбуков компании.Для работы новой функции потребуется приложение Mi Share PC (Mi AIoT), которое устанавливается на поддерживаемом ноутбуке. После установки соединения по воздуху доступны следующие действия:Ожидается, что Xiaomi Device Control появится в стабильной версии MIUI 12 в октябре после тщательного бета-тестирования. Надеемся, что компания добавит её поддержку для большинства своих устройств.