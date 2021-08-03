Сайт 9TO5Mac протестировал Windows 365 на iPad Pro, вот главное. Раннее предполагалось, что Windows 365 будет доступна только через веб-браузер, и, будучи запущенной через Safari на iPadOS 15, вау-эффекта она не производила. Однако теперь у Microsoft появилось приложение в App Store — Remote Desktop Mobile.
Удивительно, что Apple дала шанс этому приложению Windows, ведь на данный момент компания печально известна своим отказом от приложений для потоковой передачи игр в своем магазине. Даже приложение Xbox для облачного гейминга было заблокировано. Так что на данный момент можно считать это официальным способом запускать потоковые игры Xbox через приложение на iPad.
Но не стоит путать это приложение с обычным удаленным рабочим столом. Последний обычно используется для дистанционного доступа к физическому ПК, это же приложение уже нечто другое. С его помощью, по словам сайта, Windows плавно транслируется на устройство Apple, как оказалось, лучше, чем через браузер.
Использовать Windows 365 невероятно просто
Перед работой с приложением, вам потребуется сперва обзавестись бизнес или корпоративной учетной записью Microsoft с аккаунтом администратора. Как только вам предоставят облачный компьютер, нужно перейти на сайт Windows 365 и войти в свою учетную запись. Оттуда позволить своему облачному ПК настроить себя перед первым запуском. И как только он будет готов к работе, можно скачивать приложение Remote Desktop Mobile, входить в нем в свой аккаунт и запускать свой облачный компьютер на Windows.
Производительность
Windows 10 не требуется большой мощности для бесперебойной работы, поэтому запуск даже большого количества виртуальных ПК на удаленных мощностях вполне посильная задача для серверов Microsoft. Свой виртуальный ПК в Windows 365 можно настроить с различным объемом оперативной памяти, хранилища и т.д. Для большего интереса было решено протестировать Windows 365 на самой низкой конфигурации виртуально железа.
Даже слегка удивляет, что на ПК с 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и 2-ух ядерным виртуальным процессором, все работало нормально. Хотя время от времени и возникали подвисания. Сказать однозначно нельзя, связано ли это с пропускной способностью сети или характеристиками облачного ПК. Несмотря на это, источник утверждает, что приложения работают именно так, как вы этого от них ждете.
Например, веб-браузер Microsoft Edge быстро загружал сайты и полностью функционировал. Прочие стандартные приложения Windows также работали безупречно. Microsoft Paint, Windows Media Player и Блокнот работали без нареканий. Перемещение окон было быстрым и плавным, хотя и некоторые привычные действия, вроде открытия меню «Пуск» Windows 10, происходили немного медленнее обычного.
Приложения
Установка сторонних приложений в Windows 365 простая и привычная для любого пользователя обычной десятки. Вы можете загрузить любую традиционную программу Windows из Интернета, но Microsoft Store здесь тоже установлен. Большинство базовых приложений, которые вам понадобятся, уже есть в нем, и их количество только растет, поскольку в Windows 11 компания Microsoft планирует смягчить свои правила.
Вы можете загрузить iTunes для Windows и запустить его на iPadOS через Windows 365. Такие приложения, как Spotify, Netflix, Pinterest, Affinity Photo и другие, уже есть в Microsoft Store. Облачные ПК с Windows 365 поставляются с приложениями Microsoft Office и Xbox из коробки, поэтому вам не нужно загружать их отдельно.
Опыт использования
Опытные пользователи iPad уже давно ищут разные способы запустить традиционную оконную среду рабочего стола с файловой системой на своих устройствах. В прошлом уже ни раз находились необычные попытки это сделать. Совсем недавно был найден способ запускать Windows 3.1 на iPad через приложение под названием iDOS. Были и другие идеи, например, приложение для iPad под названием OnLive, которое могло транслировать копию Windows 7 на iPad. Однако это первая попытка самой Microsoft сделать подобное приложение.
Несмотря на это, если верить источнику, данный опыт существенно отличается от стриминга операционной системы Microsoft через браузер, и приложение Remote Desktop Mobile сделало работу c Windows 365 более плавной и удобной. Пожалуй, самое неожиданное и приятное, что курсор трекпада iPad превращается из круга в традиционную белую стрелку при использовании Windows 365 через приложение. Также для удобства Microsoft предусмотрели несколько быстрых клавиш в верхней части экрана для вызова и увеличения виртуальной клавиатуры iPad. Стоит упомянуть еще, что состояние облачного ПК не зависит от работы приложения, поэтому вы можете работать с другими родными приложениями iPad параллельно с Windows 365.
Заключение и стоимость
Windows 365 явно может стать началом чего-то очень большого. Вполне понятно, почему некоторые опасаются компьютеров, которыми они на самом деле не владеют, но потенциал возможности транслировать всю операционную систему через интернет с любого устройства огромен. И в будущем это концепция явно не ограничится приложением лишь для одной линейкой планшетов iPad.
Стоимость подписки Windows 365 в России начинается с 2 092,50 ₽ в месяц для одного пользователя в базовой конфигурации. Но есть и более дорогие варианты с более мощными облачными ПК, у которых больше оперативной памяти и лучше процессоры. Все бизнес-уровни Windows 365 допускают до 300 пользователей, а корпоративные уровни не ограничивают их количество вообще.
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