Windows

Компания Microsoft запустила проект Windows 365. Пользователи могут арендовать облачный компьютер с Windows 10 (а в дальнейшем с Windows 11), чтобы получать доступ к нему с других устройств, в том числе планшетов и смартфонов.

Конфигурацию компьютера можно настроить индивидуально, подписка доступна в том числе в России и стоит от 1350 до 10935 рублей в месяц (без учёта налогов) в зависимости от характеристик виртуального компьютера. Microsoft предлагает тарифные планы для предприятий разных размеров. Доступ к виртуальному компьютеру осуществляется через браузер или приложение Microsoft Remote Desktop.



На выбор предоставляются готовые тарифы, но также можно воспользоваться конструктором и подобрать конфигурацию виртуального компьютера индивидуально, указав необходимое количество процессоров, объём оперативной памяти и объём хранилища. В зависимости от цены могут предоставляться дополнительные возможности (например, большее число пользователей компьютера и поддержка различных утилит для бизнеса).

Windows 365 позволяет использовать облачный компьютер с сохранёнными данными и настройками на любых типах устройств с установленным браузером или поддержкой Microsoft Remote Desktop. Это могут быть компьютеры на базе Windows, Linux, macOS, планшеты на Android или iPadOS, Android-смартфоны и iPhone. В настоящее время Windows 365 доступна только организациям, частные лица не могут оформить подписку на облачный компьютер.



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