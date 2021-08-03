Microsoft разослала производителям ноутбуков требование по разработке драйверов. Об этом рассказал зарубежный профильный ресурс WindowsLatest.
Ранее Microsoft упоминала, что Windows 11 выйдет «в период праздников 2021 года», однако более точных дат до сих пор не сообщалось. Но теперь можно определить время публичного релиза новой ОС по косвенным признакам. Согласно им, Windows 11 выйдет в период с октября по ноябрь 2021 года.
Компания разослала производителям ноутбуков требование полностью завершить разработку драйверов к 24 сентября 2021 года. Microsoft отмечает, что пакеты совместимости оборудования должны соответствовать сборке Windows 11 версии 21Н2 — она была опубликована в сети 24 июня.
24 сентября — это срок, к которому драйвера для всех совместимых ноутбуков должны быть уже готовы и предоставлены в Microsoft. Это необходимо компании для того, чтобы включить их в регулярные апдейты через «Центр обновления Windows». Если всё будет сделано в срок, у пользователей не возникнет затруднений после окончательного публичного релиза системы. В комментариях к документу Microsoft пояснила, что требование распространяется именно на Windows 11 — 21H2, а не на Windows 10 — 21H2.
Ранее мы написали об основных нововведениях Windows 11. Кроме того, мы установили доступную бета-версию системы и рассказали, как она работает. А после этого Microsoft сообщила, что установка этой версии ОС на неподдерживаемые компьютеры будет закрыта и обойти запрет не получится.
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а вот мне интересно, перейти посредством простого обновления с инсайдерской сборки на релизную можно будет? или мелкие совсем гайки затянут?