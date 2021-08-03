iPad — легкий способ прикоснуться к Apple

Apple доверяют

Android не достиг такого уровня удобства

Apple конкурирует сама с собой, пытаясь изменить мир

У iPad нет конкурентов.Планшеты Apple с отрывом доминируют по продажам. Они занимают 35% рынка, у ближайшего конкурента — Samsung — она составляет 18%, вдвое меньше.Далее совсем мрак: у Lenovo 10% рынка, смешно на фоне Apple, Amazon — нишевый бренд для американцев, а Huawei медленно умирает. В общем, никаких разговоров даже о попытках пошатнуть величие гиганта из Купертино нет.Причем, такая ситуация на рынке была все время, что Apple выпускает планшеты, и это странно. iPad-ы совершенствовались и искали новые сценарии применения в среде, где абсолютно не на кого равняться и не от кого уходить в отрыв. Прогресс виден даже по цифрам — доля Apple растет, во втором квартале 2021 года она увеличилась на 11%.Apple прогрессирует в совершенно пассивной, неразвивающейся и незаметной нише. Расскажем, как это возможно.Apple — премиальный и труднодоступный бренд. Компания может стараться как угодно, выпуская SE, XR, 12 mini и подобные удешевленные модели, в России, например, средняя цена смартфона — 23,7 тысячи рублей. Чтобы купить самый простой и доступный айфон из новых (SE на 64 ГБ), нужно заплатить минимум вдвое больше.Направление планшетов — это шанс прикоснуться к бренду. Самый доступный смартфон Apple — iPhone SE (2020) за 40 000 рублей. Наиболее доступный планшет компании — iPad восьмого поколения за 30 000 рублей. И мы берем в счет только актуальные модели, более старые естественно можно взять еще дешевле. Поэтому в России iPad с отрывом актуальнее всех остальных производителей.iPad — в принципе одно из самых доступных устройств Apple, не учитывая линейки Air и Pro. Из популярных товаров доступнее только AirPods, логично, что недорогой пропуск в мир Apple пользуется спросом.Компания из Купертино одной из первых начала выпускать планшеты. Соответственно, бренд запомнился, и люди доверяют ему спустя годы. Прошло 11 лет с момента презентации iPad Original, сквозь годы планшеты Apple даже сохранили дизайн-код, что позволяет не терять узнаваемость. Посмотрите на iPad первого и восьмого поколений — один почти одинаковые.В 2010 году Стив Джобс буквально задал индустрии новое направление развития. На презентации он рассказал о том, что это за устройство и для чего оно нужно, будто раньше такой категории девайсов не существовало.«У каждого из нас есть ноутбук и смартфон. И в последнее время возникает вопрос: есть ли место для третьей категории устройств, посередине, что-то между ноутбуком и планшетом? И мы создали новую категорию девайсов», — говорил основатель Apple. Интрига была такой же, как на презентации первого iPhone или MacBook Air — мир понимал, что компания вновь изменит мир.Когда мир узнал, что планшеты существуют, наиболее ярким брендом был именно Apple. Так название iPad стало нарицательным — весь сегмент планшетов начал ассоциироваться прежде всего с устройствами с яблочком на задней панели. История iPad лишний раз доказывает, насколько важно войти в нишу одним из первых, тогда шансов стать лидером больше в разы.iOS проще, удобнее и интереснее Android, с чем нельзя спорить. За последние годы «Зеленый робот» стал стабильнее, внешне эстетичнее, но по этому параметру он до сих пор не догнал конкурента. По каждому параметру есть десятки настроек, что чуждо пользователям.Планшет — устройство, с которым большинству пользователей не нужна функциональность операционной системы. Это домашний девайс для потребления контента, и единственные к нему запросы — простота и стабильность интерфейса.Устройства не меняются, из года в год компании выпускают плюс-минус одинаковые девайсы, рынок стал скучным — жалуются фанаты, пристально следящие за индустрией.И они правы. Это видно по смартфонам — последние четыре года компании выпускают устройства с экранами на всю переднюю панель и тремя-пятью камерами, модели iPhone вообще не изменились спереди, а сзади лишь выросла еще одна камера.Такая скука охватывает почти весь рынок, но не планшеты и конкретно iPad, у Apple есть на него планы — заменить им ноутбуки. И логика в этом есть: планшет более компактный и легкий, чем лэптоп, а еще его можно держать без клавиатуры, что делает его более эргономичным и открывает новые сценарии применения.Все началось с 2015 года и выпуска первого поколения iPad Pro. Тогда компания фактически переизбрала планшет, открыв для него новую нижу — создание контента. Тогда на рынке была масса дешевых китайских таблеток исключительно для потребления контента, но что касается создания, то на них было неудобно даже печатать. Apple же выпустила платформу для разработчиков с безграничным пространством для создания профессиональных приложений.В 2021 году iPad еще больше приблизился к ноутбукам по возможностям. С точки зрения производительности iPad догнал MacBook Pro еще в 2018 году, а с M1 шансы еще увеличились. Осталось догнать ноутбуки на программном уровне, и появление новых приложений для создания и обработки контента — вопрос времени.Впрочем, Apple уже опережает Android — на iPad в разы больше профессионального программного обеспечения, а Magic Keyboard удобнее, чем съемные клавиатуры таблеток от Samsung, Huawei и других. И опять же, если пользователю нужен планшет для работы, Apple — единственный здравый вариант.История с iPad Pro удивительна, если знать контекст — Apple зашла на рынок планшетов одной из первых и оперативно выбилась в лидеры. И тем не менее, компания прогрессирует, а не просто пользуется положением и зарабатывает деньги. Все потому что у нее есть мотивация: Apple конкурирует сама с собой, чтобы довести планшеты до совершенства и уравнять по функциональности с ноутбуками, поэтому и прогрессирует.