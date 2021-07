Смартфоны такие, какими мы их знаем, выходят уже чуть больше 10 лет. Примерно столько длится противостояние Android и iOS, устройства управляются с помощью сенсорного экрана, а смартфон постепенно вытесняет все остальные девайсы, учась решать все больше и больше задач.



За этот период мобильные устройства стали максимально похожими друг на друга: до них каждый кнопочник был уникален, а теперь смартфон – это экран на передней панели и три-четыре камеры на задней. В это время были устройства, определяющие вектор развития всей индустрии – что они предложили пользователям, то делали и другие бренды. Мы выбрали 10 таких. Пишите в комментарии, если знаете другие модели, повлиявшие на весь рынок.

iPhone 2G



В 2007 году Apple создала первый смартфон линейки, которая поведет за собой индустрию и станет самой узнаваемой. «Мы рождаемся с 10-ю стилусами», – говорил Стив Джобс. И он выпустил смартфон, которым можно управлять пальцами, а не аксессуаром.



Модели iPhone никогда не были самыми совершенными с точки зрения функциональности и характеристик, дизайн и влиятельность бренда заставляли конкурентов подражать им. Это позволяло формировать общественное мнение и отношение к смартфонам: какие дизайнерские элементы, характеристики и параметры есть у Apple, такие будут актуальны и на рынке в принципе, поэтому у оппонентов просто нет выбора, приходится подражать бренду из Купертино. Вырез под камеру, отказ от 3,5 мм разъема для наушников, зарядки в комплекте – что делает компания из Купертино, то повторяют и другие, даже если сначала критикуют это решение, как Samsung и Xiaomi.



В том же 2007 году яблочко на задней панели стало выделять владельцев айфонов из массы, как логотипы брендов одежды, а iPhone стал единственным статусным смартфоном.

Samsung Galaxy Note



Линейка Galaxy Note появилась в 2011 году. Уже первая модель удивила наличием стилуса и габаритами — диагональ экрана составляла 5,3 дюйма, на тот момент это были огромные размеры, у iPhone 4S того же года выпуска он не превышал 3,5 дюйма.



Galaxy Note выдержала критику и насмешки более жесткие, чем у фанатов Xiaomi: по Сети расходились мемы о «лопате» и разговоре по планшету или телевизору. Главным хейтером больших Samsung был Стив Джобс. «Они не помещаются в руку полностью. Никто не захочет покупать такое», — говорил глава Apple о смартфонах Samsung.



Линейка Galaxy Note была успешной с самого начала существования, несмотря на насмешки конкурентов. В первый месяц было продано три миллиона устройств Galaxy Note. Они смогли обрести фанатов, которые меняли смартфоны из поколения в поколение.



Samsung придерживалась собственного видения мира. Компания верила, что пользователям понравится создавать контент на смартфоне, именно это было одним из предназначений стилуса.



«Samsung Galaxy Note II станет прекрасным стимулом для пользователей раскрыть их творческий потенциал», — говорил топ-менеджер Samsung Дж.К. Шин в 2012 году об уже втором поколении линейки. Это описание подходит под весь модельный ряд Galaxy Note в принципе, и поэтому смартфоны опередили время: мы потребляем и создаем контент преимущественно с мобильного устройства. Galaxy Note позиционировались так до того как это стало мейнстримом.

HTC One M7

Смартфоны такие, какими мы их знаем, выходят уже чуть больше 10 лет. Примерно столько длится противостояние Android и iOS, устройства управляются с помощью сенсорного экрана, а смартфон постепенно вытесняет все остальные девайсы, учась решать все больше и больше задач.За этот период мобильные устройства стали максимально похожими друг на друга: до них каждый кнопочник был уникален, а теперь смартфон – это экран на передней панели и три-четыре камеры на задней. В это время были устройства, определяющие вектор развития всей индустрии – что они предложили пользователям, то делали и другие бренды. Мы выбрали 10 таких. Пишите в комментарии, если знаете другие модели, повлиявшие на весь рынок.В 2007 году Apple создала первый смартфон линейки, которая поведет за собой индустрию и станет самой узнаваемой. «Мы рождаемся с 10-ю стилусами», – говорил Стив Джобс. И он выпустил смартфон, которым можно управлять пальцами, а не аксессуаром.Модели iPhone никогда не были самыми совершенными с точки зрения функциональности и характеристик, дизайн и влиятельность бренда заставляли конкурентов подражать им. Это позволяло формировать общественное мнение и отношение к смартфонам: какие дизайнерские элементы, характеристики и параметры есть у Apple, такие будут актуальны и на рынке в принципе, поэтому у оппонентов просто нет выбора, приходится подражать бренду из Купертино. Вырез под камеру, отказ от 3,5 мм разъема для наушников, зарядки в комплекте – что делает компания из Купертино, то повторяют и другие, даже если сначала критикуют это решение, как Samsung и Xiaomi.В том же 2007 году яблочко на задней панели стало выделять владельцев айфонов из массы, как логотипы брендов одежды, а iPhone стал единственным статусным смартфоном.Линейка Galaxy Note появилась в 2011 году. Уже первая модель удивила наличием стилуса и габаритами — диагональ экрана составляла 5,3 дюйма, на тот момент это были огромные размеры, у iPhone 4S того же года выпуска он не превышал 3,5 дюйма.Galaxy Note выдержала критику и насмешки более жесткие, чем у фанатов Xiaomi: по Сети расходились мемы о «лопате» и разговоре по планшету или телевизору. Главным хейтером больших Samsung был Стив Джобс. «Они не помещаются в руку полностью. Никто не захочет покупать такое», — говорил глава Apple о смартфонах Samsung.Линейка Galaxy Note была успешной с самого начала существования, несмотря на насмешки конкурентов. В первый месяц было продано три миллиона устройств Galaxy Note. Они смогли обрести фанатов, которые меняли смартфоны из поколения в поколение.Samsung придерживалась собственного видения мира. Компания верила, что пользователям понравится создавать контент на смартфоне, именно это было одним из предназначений стилуса.«Samsung Galaxy Note II станет прекрасным стимулом для пользователей раскрыть их творческий потенциал», — говорил топ-менеджер Samsung Дж.К. Шин в 2012 году об уже втором поколении линейки. Это описание подходит под весь модельный ряд Galaxy Note в принципе, и поэтому смартфоны опередили время: мы потребляем и создаем контент преимущественно с мобильного устройства. Galaxy Note позиционировались так до того как это стало мейнстримом.





iPhone 6 и 6 Plus

OnePlus One

Samsung Galaxy S8

iPhone X

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 Pro









В 2021 году трудно найти смартфон, у которого меньше трех камер, квадратный или прямоугольный блок в двумя или тремя рядами сенсоров — самое популярное решение. Рынок как всегда подражал Apple, но эту компанию опередила Huawei.







Бренд HTC умирал долго и мучительно. Последние несколько лет компания публиковала один квартальный отчет за другим, а рекорды по ним бились чаще, чем лагает MIUI. Хотя на заре противостояния iOS и Android бренд почитался и стоял наравне с Samsung. Одним из первых таких устройств был HTC One M7.Есть мнение, что M7 стал прототипом iPhone 6 (6S, 7, 8, SE второго поколения). Он получил корпус со скругленными углами и горизонтальными пластиковыми полосками (такие же будут в iPhone 6S и 6S Plus).Хотя по параметрам он тогда не казался лучшим среди Android. У него были слабый аккумулятор, посредственная камера и небыстрый чип, Xperia Z и Galaxy S4 считались сильнее. Только сейчас они бесславно забыты, а HTC One M7 опередил время, получив дизайн, который будет актуален следующие четыре года.Цены этих смартфонов — больная тема для россиян. В 2014 году курс доллара повысился вдвое, стоимость iPhone 6 прыгнула с 31 990 до 60 000 рублей, консультанты рассказывали, как меняли ценники по несколько раз за день. А еще корпуса смартфонов гнулись прямо в коробке.Впрочем, глобально 6 и 6 Plus важны для рынка по другой причине, их выход показал: Apple признала, что рынку нужны большие смартфоны, и диагональ экранов нужно увеличивать. Еще в 2013-м она выпустила 5S с дисплеем 4 дюйма, спустя год компания показала две модели с экранами на 4,7 и 5,5 дюйма. Если первая казалась плавным переходом на бОльшую диагональ, то вторая вызвала ступор у фанатов Apple — Стив Джобс считал, что большие смартфоны не нужны.А компания мотивировала взять именно «айфон побольше», если вы не ограничены бюджетом. В камеру 6 Plus была добавлена оптическая стабилизация, компенсирующая колебания при съемке видео, в 6 такой особенности не было. И чтобы получить смартфон с максимальной функциональностью, приходилось привыкать к большому корпусу.«Лопаты» были и до Apple, прежде всего с этим экстерьером ассоциировалась Samsung. Компания из Купертино это барометр общественного мнения — какие особенности получит новый iPhone, такие и будут актуальны.«Шестерка» с 4,7 дюйма дала Apple и всему рынку самый долговечный дизайн — в 2020 году, спустя шесть лет после ее выхода, компания выпустит iPhone SE (2020) с почти таким же корпусом и незначительными изменениями (выпирающая камера, кнопка «Домой» с Force Touch). На втором месте корпус iPhone 5 — он был актуален пять лет (вышел в 2012 году, а iPhone SE первого поколения покажут в 2016-м).Смартфон 2014 года опередил время. Тогда Xiaomi только появилась, а китайские бренды еще не стали мейнстримом. Этот девайс уже продавался преимущественно в интернете, это политика бренда конгломерата BBK: устройства должны покупать онлайн, так быстрее и удобнее. Позже на рынке появится Xiaomi и другие китайские бренды, экспансия которых будет проводиться с помощью AliExpress.Сама OnePlus называла модель убийцей флагманов: у него были характеристики как у самых дорогих моделей, а стоил он всего $400 (для сравнения, iPhone 6 того же года выпуска продавался по цене от $650). Впрочем, такие устройства проживут недолго, и бренды начнут просто выпускать девайсы в другом ценовом уровне и не кричать открыто, что это нехуже, чем флагманы.В 2017 году до выхода iPhone X эта модель считалась самой стильной и самой прогрессивной с точки зрения дизайна — это один из первых устройств, получивших экран с пропорциями 18:9. Тогда индустрия отказывалась от 16:9 и кнопок на передней панели. Первой моделью с новыми пропорциями экрана была LG G6, но на мобильном рынке это B-бренд, а сам смартфон разочаровал посредственными камерой и аудиосистемой, поэтому законодателем можно смело называть Samsung — самый популярный бренд смартфонов в мире и прямой конкурент Apple на рынке флагманов.При этом, смартфон оказал еще большее влияние на рынок. Вместе с новыми пропорциями его дисплей получил изогнутые края. Этот элемент компания добавляет с 2015 года и модели Galaxy S5 Edge, только здесь они изогнуты не настолько сильно, и телефоном можно было пользоваться без множества рандомных нажатий.Кроме того, Galaxy S8 вышел в один год с iPhone X, а через год все бренды смартфонов скопируют его «челку». Пользователи еще не были готовы к этому дизайнерскому элементу — многим он казался неудобным и неэстетичным, и Samsung тогда стала протестом — модели серий S8 и S9 будут одними из немногих без него.Осенью 2017 года Apple перевернула игру: еще полгода назад смартфоны перешли на экраны 18:9, как компания сделала следующий шаг: увеличила пропорции до 21:9, снизили процент мертвой площади до минимума, а под камеру, Face ID, динамик и датчики была сделана «челка».Спустя полгода почти все Android-cмартфоны скопируют это решение. Xiaomi Mi 8, LG G6, Huawei P20 Pro — одни из немногих смартфонов с аналогичными вырезами.К концу 2018 года Android-смартфоны перешли на другие решения (каплевидный вырез, О-образный), Apple оказалась единственной, не изменившей дизайн «челки». Благодаря фигурному дисплею любой человек с первого взгляда мог узнать «юбилейную» модель iPhone и все последующие поколения, то есть «челка» стала определять смартфоны Apple также, как светящееся яблоко выделяло MacBook, а кнопка под экраном была символом десяти поколения смартфонов Apple.Смартфон, поднявший компанию в А-бренды и сделавший ее третьей силой в битве флагманов. К вечным конкурентам — Samsung и Apple — добавился Huawei, и он не оказался брендом-однодневкой, в который просто вложили миллиарды инвестиций, как в LeEco, а стал маркой со своим видением мира и желанием изменить его.До 2018 года под линейкой P выходили полуфлагманы уровня Honor 10 и Xiaomi Mi 9, после они начали претендовать на звание лучших на рынке. Тогда китайцы показали смартфон, эталонно снимавший ночью: фотографии были настолько хороши, что почти все западные ИТ-журналисты, даже лояльные к Samsung и Apple, выкладывали снимки, сделанные на P20 Pro. Хотя насчет прямой конкуренции с Apple важно отметить, что он стоил дешевле — 54 990 рублей, пока iPhone X на 64 ГБ продавался за 80 000 руб.Аппарат удивлял ночной съемкой, камера снимала по типу HDR: делала серию фотографий с разной экспозицией и склеивала их, получался снимок с более широким динамическим диапазоном. Эта технология позволяла снимать так, что в темных областях фотографии было множество оттенков и четко прорисовывались детали. Камера запечатлела то, что не мог разглядеть даже человеческий глаз.Последняя особенность задала тренд среди флагманов компании. Спустя год все конкуренты добавят ночную съемку, только акценты у разных брендов будут отличаться: для Apple важна естественность цветов объектов, Samsung акцентирует внимание на резкости, а смартфон Huawei пропускают максимальное количество света.Прекратили развитие компании санкции США — в 2021 году компания не выпустила ни одного смартфона и лишь планирует представить модельный ряд P50. Тем не менее, скачок с 2018 по 2020 годы был самым мощным для китайского производителя — Huawei первой и единственной среди них забралась и продержалась в премиум-сегменте три года. Спасибо P20 Pro.Смартфон, переживший и успехи, и провалы. В 2019 году на выставке MWC его признали лучшим в мире, хотя уже тогда США начали обвинять Huawei в работе с китайскими спецслужбами. Этому не помешали фэйлы с ценой и экраном — в России спустя два месяца после выхода он подешевел с 77 770 руб. до 68 990 рублей, а некоторые пользователи жаловались, что его дисплей «зеленеет».Для рынка он важен тем, что Huawei задала дизайнерский тренд — квадратный блок тыльной камеры. Через год с похожим решением выйдут iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Про эти телефоны даже шутили одинаково — после выхода Mate 20 Pro энтузиасты создали чехол с принтом Арнольда Шварценеггера из сцены Коммандо с камерой смартфона вместо базуки, с моделями iPhone 2019 года выпуска будет то же самое.