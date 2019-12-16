



Американский журнал Time составил список самых важных, по мнению его редакции, гаджетов десятилетия. Рейтинг составлен по степени значимости и влияния на окружающий мир. Каждый гаджет из этого списка в той или иной степени оказал влияние на нашу жизнь, мышление и отношение к различным вещам.



Apple iPad (2010)







До выпуска iPad планшеты воспринимались как нечто из научно-фантастических фильмов, а существовавшие модели обладали жутко неудобным интерфейсом. iPad перекроил этот рынок в 2010 точно так же, как iPhone несколькими годами ранее. За это время iPad развился в полноценную замену ноутбука, а для некоторых сценариев пользоваться им даже удобнее, благодаря наличию сенсорного экрана и поддержку стилуса.



Tesla Model S (2012)







Компания Tesla доказала, что автомобили могут восприниматься в качестве умных устройств. Для Model S выпускаются новые прошивки, в этой машине установлен огромный сенсорный экран с большим набором функций, есть поддержка автопилота.



Raspberry Pi (2012)







Этот миниатюрный компьютер на базе Linux и других ОС обладает бесконечными возможностями. Его можно использовать для создания собственной DIY-экосистемы и как простейших устройств, так и невероятно сложных проектов. На его основе создают роботов, погодные станции, умные колонки, облачные сервисы, игровые консоли для ретро-игр и многое другое.



Google Chromecast (2013)







Эта приставка стоит всего 35 долларов и позволяет без вложения больших средств превратить любой телевизор в умный — с поддержкой стриминга музыки и видео. Выпущенная недавно модель Chromecast Ultra поддерживает игровой сервис Google Stadia.



DJI Phantom (2013)







DJI Phantom — стандарт качества для дронов. Это самый популярный дрон для съёмки видероликов, которые появляются на YouTube. У него узнаваемый белый корпус, лёгкое управление и высокое качество видео



Amazon Echo (2014)







Amazon Echo — одна из наиболее популярных умных колонок со встроенным голосовым ассистентом, лишь в 2019 году Amazon продал более 100 миллионов штук. Она приучила пользователей не стесняться разговаривать со своими гаджетами.



Apple Watch (2015)







Смарт-часы выпускают многие компании, но именно Apple Watch задали стандарт возможностей таких устройств. В 2015 году Apple Watch воспринимались как гаджет для гиков и экспериментаторов, а теперь продаются миллионным тиражами, а каждая следующая модель совершеннее предыдущей.



Apple AirPods (2016)







Apple AirPods популяризовали беспроводные наушники как отдельный класс устройств. Их успеху во многом способствовал неоднозначный дизайн — многие его критиковали, но именно внешний вид наушников обеспечил им узнаваемость.



Nintendo Switch (2017)







Nintendo — одна из самых успешных компаний на игровом рынке. Её возвращение в мейнстрим стало успешным благодаря выпуску новой геймерской приставки, которую можно использовать как с телевизором, так и в качестве портативной консоли. Nintendo Switch выглядит как смартфон, но её игровые возможности гораздо шире.



Xbox Adaptive Controller (2018)







Этот игровой контроллер предназначен для людей с ограниченными возможностями, но его также можно использовать для расширенного управления в некоторых играх. Он совместим как с консолями серии Xbox, так и с компьютерами на базе Windows. Странно, что другие компании не выпускают подобные аксессуары.







