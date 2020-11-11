Новые смарт-часы для тех, кто ищет функциональные и красивые гаджеты по минимальным ценам. Успей забрать их на распродаже!
Бренд умных гаджетов Mibro пока не очень известен: создан он был совсем недавно, а смарт-часы Mibro Air оказались в числе первых продуктов. Впрочем, за незнакомым именем стоит компания Zhenshi Technology, в которую инвестируют компании Xiaomi и Longqi. А сама Zhenshi — один из ключевых поставщиков Xiaomi. По времени старт для нового бренда получился удачным: в самый раз к распродаже 11.11 на Aliexpress, когда все стремительно закупаются всевозможным и полезными штуками и ищут самые выгодные предложения. Ну, а смарт-часы Mibro Air подходят к этому идеально: они очень функциональные, красивые и при этом стоят всего $29.99 с учетом всех купонов и скидок. Чтобы получить самую выгодную цену — используй купон MIBROAIR. Продает их на Aliexpress официальный магазин, так что с гарантией и оперативной доставкой полный порядок.
Xiaomi Mibro Air обращают на себя внимание тонким (чуть меньше 9 мм) и лаконичным металлическим корпусом без лишних деталей и крупным дисплеем 1.28 дюйма с высокой яркостью и плотностью пикселей. На выбор доступны три расцветки: черная классика, серебристый корпус с бирюзовым ремешком и золотистый металл в сочетании с нежно-розовым браслетом. Выбрать есть из чего. Также в часах доступны разные циферблаты, чтобы можно было переключаться между информативностью и лаконичным оформлением, технологичным оформлением или классикой со стрелками.
Из важных моментов стоит отметить, что Mibro Air работают на базе фирменной операционной системы и хорошо оптимизированы для баланса между производительностью и плавными анимациями, а также долгим временем работы на одном заряде. В самом экономичном режиме они работают до 25 дней без подзарядки. Впрочем, сомневаюсь, что многие захотят ограничивать их функциональность ради рекордов автономности, так что по факту заряжать часы придется где-то раз в неделю.
Часы подключаются к смартфону по Bluetooth (версия 5.0), поддерживаются как устройства на Android, так и iPhone. Совместимые операционные системы — Android 5 или iOS10 и новее. Mibro Air поддерживают получение уведомлений со смартфона, отслеживают повседневную активность и 12 видов тренировок, следят за пульсом и сном. Просматривать данные можно как на самих часах, так и в приложении для смартфона, где будет собрана вся статистика активности, занятий спортом, сна и сердечного ритма. Кстати, защита от воды и пыли реализована по стандарту IP68, так что в часах можно тренироваться, сходить в душ, спокойно мыть руки. Однако для плавания в открытой воде и тренировок в бассейне они не подходят.
В итоге всего за $29.99 смарт-часы Mibro Air станут отличным выбором для всех, кто ищет стильный и недорогой гаджет, который даст возможность быстро узнать время, просмотреть уведомления, управлять воспроизведением музыки, следить за активностью, сном и записывать данные о тренировках. Из преимуществ также отмечу разные цветовые решения, большое количество циферблатов в разной стилистике и долгое время работы без подзарядки. Вердикт: успейте купить, пока действуют скидки.
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН (НЕ ЗАБУДЬ КУПОН MIBROAIR)
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Бренд умных гаджетов Mibro пока не очень известен: создан он был совсем недавно, а смарт-часы Mibro Air оказались в числе первых продуктов. Впрочем, за незнакомым именем стоит компания Zhenshi Technology, в которую инвестируют компании Xiaomi и Longqi. А сама Zhenshi — один из ключевых поставщиков Xiaomi. По времени старт для нового бренда получился удачным: в самый раз к распродаже 11.11 на Aliexpress, когда все стремительно закупаются всевозможным и полезными штуками и ищут самые выгодные предложения. Ну, а смарт-часы Mibro Air подходят к этому идеально: они очень функциональные, красивые и при этом стоят всего $29.99 с учетом всех купонов и скидок. Чтобы получить самую выгодную цену — используй купон MIBROAIR. Продает их на Aliexpress официальный магазин, так что с гарантией и оперативной доставкой полный порядок.
Xiaomi Mibro Air обращают на себя внимание тонким (чуть меньше 9 мм) и лаконичным металлическим корпусом без лишних деталей и крупным дисплеем 1.28 дюйма с высокой яркостью и плотностью пикселей. На выбор доступны три расцветки: черная классика, серебристый корпус с бирюзовым ремешком и золотистый металл в сочетании с нежно-розовым браслетом. Выбрать есть из чего. Также в часах доступны разные циферблаты, чтобы можно было переключаться между информативностью и лаконичным оформлением, технологичным оформлением или классикой со стрелками.
Из важных моментов стоит отметить, что Mibro Air работают на базе фирменной операционной системы и хорошо оптимизированы для баланса между производительностью и плавными анимациями, а также долгим временем работы на одном заряде. В самом экономичном режиме они работают до 25 дней без подзарядки. Впрочем, сомневаюсь, что многие захотят ограничивать их функциональность ради рекордов автономности, так что по факту заряжать часы придется где-то раз в неделю.
Часы подключаются к смартфону по Bluetooth (версия 5.0), поддерживаются как устройства на Android, так и iPhone. Совместимые операционные системы — Android 5 или iOS10 и новее. Mibro Air поддерживают получение уведомлений со смартфона, отслеживают повседневную активность и 12 видов тренировок, следят за пульсом и сном. Просматривать данные можно как на самих часах, так и в приложении для смартфона, где будет собрана вся статистика активности, занятий спортом, сна и сердечного ритма. Кстати, защита от воды и пыли реализована по стандарту IP68, так что в часах можно тренироваться, сходить в душ, спокойно мыть руки. Однако для плавания в открытой воде и тренировок в бассейне они не подходят.
В итоге всего за $29.99 смарт-часы Mibro Air станут отличным выбором для всех, кто ищет стильный и недорогой гаджет, который даст возможность быстро узнать время, просмотреть уведомления, управлять воспроизведением музыки, следить за активностью, сном и записывать данные о тренировках. Из преимуществ также отмечу разные цветовые решения, большое количество циферблатов в разной стилистике и долгое время работы без подзарядки. Вердикт: успейте купить, пока действуют скидки.
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН (НЕ ЗАБУДЬ КУПОН MIBROAIR)
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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