На AliExpress в самом разгаре летняя распродажа «Все оттенки шопинга». В этой заметке мы собрали полезные промокоды и сделали подборку всяких полезных штук. Не забывайте проверять у продавцов наличие купонов, которые позволяют дополнительно снизить стоимость.
Промокоды распродажи:
- SSALEJ100 — скидка 100 рублей при заказе от 500 рублей
- SSALEJ250 — скидка 250 рублей при заказе от 1000 рублей
- SSALEJ400 — скидка 400 рублей при заказе от 1500 рублей
- SSALEJ600 — скидка 600 рублей при заказе от 2000 рублей
- SSALEJ1000 — скидка 1000 рублей при заказе от 3000 рублей
- SSALEJ1500 — скидка 1500 рублей при заказе от 4500 рублей
Силиконовый держатель-брелок для Apple AirTag от 220 р.
Простой, удобный, а самое главное дешевый держатель для трекера Apple AirTag. С помощью кольца можно повесить на связку ключей или закрепить на своем повседневном рюкзаке. У продавца довольно большой выбор различных расцветок, среди которых черный, зеленый, оранжевый, белый, фиолетовый и другие.
Из отзывов: идеально подходит.
Портативный резак для картонных коробок от 1 833 р.
Очень удобная штука с керамическим лезвием для вскрытия коробок. Этот аксессуар не займет много места в вашем кармане.
Чехол для Apple AirPods от 269 р.
Аксессуар для тех, кто частенько роняет свой футляр для наушников Apple AirPods и переживает за сохранность товарного вида своего гаджета. У продавца огромный выбор расцветок, а также есть версии для «подсов» первого и второго поколения.
Из отзывов: Очень доволен продуктом, он выглядит точно так же, как в объявлении. Хорошо вписывается и работает беспроводная зарядка!
Чехол для банки с пивом от 383 р.
Это незаменимый гаджет для любителей выпить немного пива в общественном месте. Легким движением руки пивная банка превращается в колу. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.
Из отзывов: Доставка до Москвы заняла 20 дней. Чехлы отличные качественные, толщина резины хорошая, думал будет тоньше. Держатся плотно, слегка не удобно доставать банку, но это мелочи.
USB-хаб для iPad Pro от 3 064 р.
С помощью этой штуки можно как следует прокачать функциональность планшета, превратив его в полноценный рабочий инструмент. Хаб позволяет выводить картинку на экран по HDMI, добавляет два порта USB 3.0 и слот для карт памяти. А еще с его помощью можно подключить внешнюю аудиосистему по проводу с 3,5 мм джеком.
Из отзывов: Товар пришёл без всяких мятен на упаковке, товар доставлен до дверей! Проверил — всё отлично работает как с Mac, так и с iPad!
Гигантский AirPod от 1 147 р.
Таким забавным сувениром можно разыграть друзей или повеселить гостей. Это беспроводная Bluetooth-колонка в форме гигантского наушника AirPod. Гаджет также позволяет подключать источники сигнала проводом по разъему 3,5 мм, а еще у него есть FM-радио и слот для карт памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 1200 мАч.
Из отзывов: Продукт очень хороший, и звук очень хороший. Пять звезд, рекомендую.
Ёршик-вишенка для унитаза от 519 р.
Будничный бытовой предмет в забавной форме. Этот домашний аксессуар выглядит ярко и своим необычным исполнением может вызвать улыбку у ваших гостей.
Из отзывов: Очень красиво и отлично смотрится с ванной, так же как на фото.
Мышка для фанатов Nintendo от 1 806 р.
Это компьютерная мышь для фанатов Nintendo. В дизайне гаджета использованы узнаваемые детали культовой консоли NES (Nintendo Entertainment System), которая хорошо нам известна под названием Dendy. На правой стороне устройства размещена крестовина, её можно использовать для дополнительной навигации по интерфейсу операционной системы и по веб-страничкам. Изготовлением мышки занимается производитель беспроводных геймпадов 8bitdo.
Из отзывов: прикольная мышь, давно порывался её купить, но жаба душила.
Кресло-качалка для котика от 1 959 р.
Побалуйте своего пушистого любимца удобной лежанкой. Кресло-качалка подойдет для кошек или собак небольшого размера. Лаконичный дизайн впишется в любой интерьер.
Держатель для очков в автомобиль от 430 р.
Аксессуар крепится в салоне к солнцезащитному козырьку. Эта штука для грамотной организации пространства внутри автомобиля.
Из отзывов: Лента крепления металлическая, погнуть нереально. Крайне качественная вещь.
Геймпад 8bitdo для смартфона от 2 890 р.
Незаменимая штука для любителей мобильного гейминга. А также этот контроллер отлично подойдет для игр через облачный сервис Xbox. У продавца в наличие есть версия с эргономичным держателем для мобильного устройства. Устройство предназначено для работы с Android.
Из отзывов: Качественный геймпад с удобным креплением для телефона.
Разветвитель питания от 1 305 р.
На наш взгляд, это очень удобный разветвитель питания. Он пригодится в ситуациях, когда не хватает одной розетки. Гаджет оснащается четырьмя стандартными разъемами для вилок, а также двумя портами USB-A и одним USB-С. Еще у него есть кнопка питания, позволяющая разом отключить от питания все подключенные устройства.
Из отзывов: Годная вещица, живу в посёлке, привез курьер, очень рад, благодарю.
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