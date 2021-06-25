На AliExpress в самом разгаре летняя распродажа «Яркий сезон». В это подборке мы собрали 12 полезных и функциональных гаджетов для дома, автомобиля и не только. Полезные промокоды, которые дополнительно снижают стоимость можно взять отсюда. Не забывайте у продавцов проверять наличие купонов, позволяющих сделать ценник еще приятнее.
TWS-наушники с активным шумоподавлением Baseus от 3 192 р.
Система активного шумоподавления позволяет устранять, по словам производителя, около 95 процентов окружающих звуков. Заявленное время автономной работы — 24 часа вместе с кейсом. Заряжаются наушники с помощью порта USB-C.
Из отзывов: Наушники отличные, качество звука очень хорошее, качество самих наушников тоже отличное. Рекомендую!
Магнитный светильник от 1 345 р.
Из отзывов: Миленькие светильники. Почему-то думала, что они побольше, но и с таким размером хорошо вписались. Удобные, крепятся на липучки.
Портативный вентилятор от 1 105 р.
Особенно актуальная штука в погодных условиях этого лета. Время автономной работы от полностью заряженной батареи — 12 часов. Весит вентилятор всего 115 грамм, а это означает, что его без проблем можно взять с собой. Ёмкость встроенного аккумулятора — 2000 мАч.
Из отзывов: Очень пристойно выглядит, пластик качественный и красивый! Отлично работает! Зарядила аккумулятор до конца и оставила включенным, чтобы проверить, на сколько хватит, через 6 часов включила. Не смогла дождаться до полной разрядки аккумулятора. Компактный! Можно поставить, можно положить, можно держать в руках. Если случайно задеваются работающие лопасти, то травмирования нет, и вентилятор сразу отключается. Управление одной кнопкой: одно нажатие — включение нормального режима, второе — более интенсивного, третье — выключение. Шумит не сильно. Отличная вещица для персонального спасения от жары. Оригинальный достойный подарок перед началом лета!
Бутылка для чая или воды с двойными стенками от 1 289 р.
Размеры бутылки: 7,8 x 20,5 см, а ёмкость — 380 мл. Отличный способ взять любимый напиток с собой.
Из отзывов: Отличное качество, быстрая доставка (2 недели в пути). Чехол, щеточка для чистки прилагаются. Супер!
Магнитные светильники для авто от 361 р.
Эти простые, но очень полезные штуки помогут подсветить труднодоступные и темные места, типа бардачков или дверных карманов. Гаджеты защищены от влаги и доступны в двух вариантах исполнения: черном и белом. Одна упаковка содержит два светильника. Свет загорается по нажатию.
Из отзывов: Светятся. Очень компактные, включаются от нажатия (я думал, будут на приближение реагировать). На автоотключение не тестил, хотя, по логике, должно быть.
Набор отверток Xiaomi от 1 487 р.
Набор отверток поставляется в приятном компактном футляре. В комплекте: две отвертки и 20 бит с самыми популярными наконечниками. Насадки изготовлены из легированной стали S2.
GaN-зарядка 120 Вт Baseus от 2 999 р.
Гаджет позволяет заряжать несколько устройств одновременно. Имеется поддержка протоколов быстрой зарядки. GaN очень удобно брать с собой в поездку вместо набора адаптеров.
Из отзывов: Зарядное устройство понравилось. Покупалось для домашнего использования и путешествия. Одновременно заряжал 3 Samsung а50 на 9 Вт (быстрая зарядка), через пол часа зарядка чуток нагрелась. Пробовал другие девайсы подключать, все нормально. Не свистит и не трещит. Для моих целей в самый раз. Спасибо за быструю доставку.
Подставка для кружки с подогревом от 2 322 р.
Незаменимый гаджет для тех, кто постоянно забывает про свой чай или кофе. Подставка поддерживает температуру до 55 градусов, а еще она выглядит очень стильно.
Футляр для дезинфекции зубной щетки от 787 р.
Полезный аксессуар для длительных поездок. Для дезинфекции используется ультрафиолет, эффективно убивающий бактерии на поверхности щетки. Устройство заряжается от microUSB порта, а также имеется индикатор состояния.
Из отзывов: Всё отлично. Пришло целое, лампочка горит.
Бесконтактный термометр от 645 р.
Очень компактный инфракрасный термометр измеряет температуру буквально одним нажатием кнопки. Погрешность измерения находится в пределах 0,2 °C. Габариты гаджета составляют 37 x 16.3 x 150 мм, а вес — 51 г.
Из отзывов: Быстрая доставка. Продукт соответствует описанию.
Веревочный ремешок для Apple Watch от 638 р.
Этот аксессуар будет особенно полезен в жаркую погоду, поскольку площадь поверхности соприкосновения с кожей не такая большая по сравнению с обычными ремешками. А это означает, что рука не будет сильно потеть, когда на улице +32 и выше. Гаджет подходит для Apple Watch Series 3, 4, 5 и 6. У продавца есть в наличии аксессуар черного и белого цвета для часов циферблатами 38, 40, 42 и 44 мм.
Из отзывов: Очень симпатичный ремешок. Для лета, думаю, будет самое то.
Защита кабеля от 146 р.
Эта защита предназначена для оригинального кабеля Apple с USB-A на Lightning. Гаджет позволяет избежать разрывов в местах сгиба. Простая, но очень полезная штука, которая сэкономит время и деньги на покупке новых проводов.
Из отзывов: Встали хорошо. Держатся плотно. Как будут защищать провод, время покажет.
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