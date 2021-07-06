Подготовили свежую подборку полезных товаров с AliExpress. Двенадцать гаджетов для дома, среди которых кружка для ленивых, удобный банан для кота и браслет для заряда смартфонов и планшетов. Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов, они позволяют дополнительно снизить стоимость.
Магнитный глобус от 1 456 р.
Декоративный аксессуар для рабочего стола. Глобус буквально парит в воздухе и подсвечивается. Эта штука может стать необычным подарком.
Из отзывов: Крутой сувенир, приобретался в подарок. Выглядит очень необычно и дорого. Отдельное спасибо продавцу за очень быструю доставку — 10 дней до ЕКБ. Всем довольна, спасибо.
Кружка для ленивых от 723 р.
Ложка больше не нужна. Эта кружка самостоятельно размешает напиток. Гаджет работает от двух батареек AAA, а ёмкость — 400 мл.
Из отзывов: Заказываю уже вторую кружку, прошлая продержалась около 3-х лет.
Подставка для наушников от 1 486 р.
Аксессуар для перфекционистов, а также для тех, кому не нравится, когда наушники беспорядочно валяются на рабочем столе. Подставка выполнена в минималистичном дизайне, а это значит, что она впишется в любой интерьер.
Из отзывов: Взял вторую. Качество отличное, как и весь товар этого продавца. Доставка быстрая. Спасибо.
Лежанка-банан для котика от 514 р.
Порадуйте своего питомца таким забавным спальным место в форме банана. На выбор доступно несколько цветовых решений: желтый, розовый, белый, коричневый, зеленый и голубой. Помимо этого, можно выбрать из четырех размеров в зависимости от возраста и упитанности вашего пушистого друга.
Из отзывов: Спасибо большое, очень понравился моему котенку, взрослым котикам не очень интересен. Приехал очень быстро.
Вертикальный стенд для ноутбука от 1 206 р.
Очень полезный гаджет для правильной организации рабочего пространства. Стенд изготовлен из алюминия. Можно использовать для ноутбука или планшета.
Деревянный будильник от 614 р.
Необычный гаджет с лаконичным дизайном. Это деревянный будильник в форме куба. У продавца в наличии огромный выбор цветовых решений. Работает от трех батареек типа AAA или от USB-адаптера. Габариты: 60 x 60 x 60 мм (Д x Ш x В).
Из отзывов: Товар пришел очень быстро, я теперь в восторге от таких часов, настраиваются легко, но сначала надо почитать инструкцию, которая находится внутри. Я очень доволен этими часами. Советую продавца и его товар!
Термостойкий стакан от 258 р.
Чашки из прозрачного стекла с двойными стенками для чая, кофе и других напитков. На выбор есть следующие ёмкости: 50, 250, 350, 450 и 650 мл.
Из отзывов: Стаканчики пришли быстро упакованы очень хорошо, ничего не повредилось, легкие, в посылке был мини подарок.
Ограничитель для межкомнатных дверей от 377 р.
Специальный противоударный аксессуар, препятствующий столкновение дверной ручки и стены. Гаджет крепится к стене на клеящуюся поверхность.
Из отзывов: Качественный, соответствует описанию. Дошёл быстро.
Держатель для наушников от 1 464 р.
Еще одна подставка для наушников в нашей подборке, но на этот раз деревянная. Аксессуар изготовлен из бамбука. Стойка выглядит очень приятно.
Из отзывов: Выглядит прекрасно. Отличное качество.
Браслет-зарядка от 246 р.
Этот гаджет позволит подзарядить смартфон, когда тот разрядился в самый ненужный момент. У продавца в наличии три версии с разъемом Lightning, USB-C и microUSB. Плетеный браслет черного цвета с металлической застежкой, в которой спрятаны коннекторы.
Из отзывов: Браслет классный. Выглядит круто. Качественно. Зарядка работает. Всё хорошо, мне нравится.
Будильник Youpin Xiaomi от 1 368 р.
Будильник умеет отображать на дисплее различные милые пиксельные анимации. Этот аксессуар отлично дополнит собой прикроватную тумбочку или журнальный столик в гостиной. Устройство работает от встроенного аккумулятора с ёмкостью 1500 мАч или от разъема USB.
Из отзывов: Хорошие часы, но будильник очень громкий даже на минимальной громкости. Реагирует на звуки.
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