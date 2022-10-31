Надо брать AliExpress

120-ваттный USB-кабель Xiaomi отдают на AliExpress за 250 рублей

Александр


Мы нашли на AliExpress кабель Xiaomi, который может заряжать и питать гаджеты с мощностью до 120 ватт. Он поддерживает почти все стандарты быстрой зарядки, в том числе Mi Turbo на смартфонах Xiaomi, Redmi, BalckShark и Poco.

Кабель стоит от 250 до 300 рублей в зависимости от длины (1, 1,5, 18 или 2 м). В наличии три варианта, которые отличаются друг от друга разъёмами:

  • Г-образный USB Type-C + USB Type-A
  • Прямой USB Type-C + USB Type-A
  • USB Type-C + USB Type-C


Судя по отзывам, кабель действительно без проблем держит 120 Вт на совместимых устройствах. Продавец утверждает, что это оригинальный продукт Xiaomi.



Чтобы заряжать смартфон, планшет, ноутбук или другое устройство с заявленной мощностью, недостаточно купить этот кабель. Необходимо ещё, чтобы ваше зарядное устройство выдавало такую мощность, а заряжаемый гаджет поддерживал столь высокомощную зарядку. Также стоит учитывать, что при использовании переходников мощность зарядки снизится и вы не получите заявленных 120 Вт.
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Комментарии

+4437
Carter_Mayers
Главное, чтобы от такой скоростной зарядки, смартфон не улетел в космос или не аннигилировался случайно
2 часа назад в 15:04
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0
Albert Abzaletdinov
Или не иммигрировал.
44 минуты назад
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