AliExpress iPhone

Нашли копеечную зарядную подставку для iPhone с AliExpress — она незаменима для просмотра видео

Олег

Xiaomi


Всем, кто любит смотреть видео на YouTube, кино или сериалы онлайн со своего iPhone, знакома такая проблема — после пары-тройки часов просмотра нужно выходить из дома, а смартфон разряжен. Мы нашли отличное решение для такой проблемы.

Стильная и функциональная подставка Xiaomi Wireless Charger Stand 20W выполнена из матового пластика и оснащена беспроводной Qi-зарядкой. Это значит, что смартфон будет заряжаться всё то время, что находится на подставке. Это максимально удобно — можно больше не переживать за уровень заряда iPhone.

Xiaomi

Xiaomi

Xiaomi

Главная фишка этой подставки: она заряжает iPhone как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. То есть видео можно смотреть в полноэкранном режиме, а в это время смартфон будет подключен к питанию. 

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Аксессуар не греется, не издает звуков и выдает до 20 Ватт мощности в беспроводном режиме. Подставка подключается к сети при помощи USB-С-порта. Чтобы она отдавала полную мощность, рекомендуется подключать блок питания «с запасом», например, вот такой MCDODO на 33 Ватта или такой UGREEN на 65 Ватт. А вот такой недорогой кабель Baseus с пропускной способностью до 100 Ватт достойно завершит комплект.

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