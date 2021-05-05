Сегодня у нас в подборке довольно много гаджетов для дома и автомобиля, которые будут полезны в повседневной жизни. Нашли интересные штуки от Xiаоmi, Baseus и других производителей.
Лампа на монитор от 3244 р.
Светильник легко закрепляется на мониторе. Он препятствует появлению бликов. У гаджета специальный асимметричный дизайн, а его свечение направлено вниз под правильным углом. Работает устройство от разъема USB-C.
Из отзывов: Отличная лампа, не очень бюджетно, конечно, но я очень доволен.
Двухсторонняя щетка для очков от 30 р.
Компактный аксессуар оснащен подушечками из микрофибры. Эта штука позволяет очищать линзы одновременно с двух сторон, не используя салфетку, которая может впитывать жир с кончиков пальцев. Можно использовать с обычными и солнцезащитными очками.
Из отзывов: Удобная. Жёсткие помпушки обтянутые мягкой тканью. Протирают хорошо, относительно небольшие.
Амортизирующие стельки от Xiaomi с эффектом памяти от 289 р.
Удобные стельки для прокачки своей обуви. Они изготавливаются из дышащего хлопка. Стельки обладают амортизирующим эффектом памяти.
Из отзывов: доставка за 7 дней в Москву! Стельки понравились, в первый же день отработал съемочную смену 15 часов, ноги на месте. Я очень доволен, продавцу спасибо!
Держатель для туалетной бумаги от 991 р.
Водонепроницаемый держатель для туалетной бумаги оборудован специальным отсеком и держателем для смартфона. Всё что нужно для комфортного посещения туалета, а еще эта штука быстро устанавливается с помощью специальной площадки на клеевой основе.
Из отзывов: Товар класс!, пришло быстро Спасибо продавцу.
Лазерный дальномер Xiaomi от 1236 р.
Позволяет измерять расстояние и площадь. Дальномер работает в диапазоне до 40 метров с погрешностью измерения до 2 мм. Встроенного аккумулятора на 200 мАч хватает, по словам производителя, на 3500 замеров. Заряжается гаджет с помощью разъема microUSB.
Из отзывов: Очень компактный, поэтому цифры на экране мелкие. Упаковка качественная, в комплекте темляк и кабель micro-USB. Заказал набор с чехлом.
Подставка для смартфона от 1375 р.
Алюминиевая подставка для смартфона с регулируемым наклоном отлично дополнит рабочий стол или прикроватную тумбочку. Гаджет можно использоваться для сеансов видеосвязи, а также для просмотра фильмов и во время игры с подключенным геймпадом. Устройство можно устанавливать в портретной или альбомной ориентации.
Из отзывов: До Новороссийска шло две недели. Качество отличное, как и все изделия этой фирмы. Подставка компактно складывается, довольно увесистая — это и плюс и минус. Очень доволен, могу смело порекомендовать. Продавец — молодец, отправил быстро, трек отслеживался на всем пути.
Точилка для ножей Xiaomi от 596 р.
Компактная точилка поможет быстро заострить кухонные ножи. Устройство не подходит для заточки ножниц и керамических ножей.
Из отзывов: приличная точилка.
Увлажнитель воздуха Baseus для дома и автомобиля от 2085 р.
Этот компактный увлажнитель воздуха можно использовать дома и в автомобиле. Он работает от порта USB. Поддержка правильного уровня влажности полезна для здоровья. Устройство работает практически в бесшумном режиме.
Из отзывов: Доставка быстрая. Всё работает. Спасибо.
Нож для пиццы Xiaomi от 704 р.
Диаметр ножа — 118 мм. Резак очень легко мыть, поскольку конструкция держателя раскрывается и позволяет извлечь лезвие. Для безопасности есть специальная пластиковая насадка.
Из отзывов: Хороший нож, интересная конструкция.
Чехлы Baseus для ноутбуков от 787 р.
У Baseus есть два интересных чехла для ноутбука. Первый оснащается дополнительными отсеками, куда можно поместить, например, смартфон, адаптер питания или пауэрбэнк. Он доступен для 13 и 16-дюймовых ноутбуков. Второй вариант наиболее компактный, но зато он защищен от влаги специальным водоотталкивающим слоем. Также есть возможность заказать аксессуар для 13 или 16-дюймового устройства.
Из отзывов: Как всегда, качество на высоте.
Складная подставка для ноутбука от 771 р.
Легкая и компактная подставка позволяет настроить правильный угол наклона для комфортной печати. Гаджет доступен в серебристом и темно-сером цвете. Устройство изготовлено из алюминия, оно подходит для ноутбуков с диагональю экрана от 13 до 17 дюймов.
Из отзывов: Очень удобная и тонкая подставка, отличное качество.
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Подошёл к унитазу, снял часы-положил на полочку, смартфон поставил в специальное отделение, интересно что можно положить при этом в ящичек (жаль на фотографии этого нет) ...наверное обручальное кольцо, видимо оно как и часы мешает тужиться, вены набухают. Ещё туда можно убрать трусы, носки и уже спокойно усесться.