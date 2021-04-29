Продолжаем вас знакомить с интересными, необычными и функциональными находками, которые мы обнаружили на AliExpress. Сегодня у нас в подборке: съёмный подлокотник для рабочего стола, многофункциональный гаджет для мобильных устройств, портативный увлажнитель воздуха, миниатюрный вентилятор и многое другое.
Органайзер для электрических проводов от 4160 р.
Скорее всего рядом с вашим рабочим столом и за телевизором расположен сетевой фильтр, из которого торчит куча всяких проводов. Избавиться от этого неэстетичного вороха поможет короб-органайзер от Ugreen. Просто уберите фильтр с розетками в него, а провода аккуратно пропустите сквозь специальные отверстия.
Из отзывов: Очень быстрая доставка. Спасибо продавцу за то что быстро отправил. Коробка хорошо подошла для проводов.
Съемный подлокотник для рабочего стола от 115 р.
Мастхэв-аксессуар для тех, кто всячески прокачивает эргономичность своего рабочего пространства. Подставка помогает поддерживать правильное положение руки за столом, а также она выступает в качестве коврика для мыши.
Из отзывов: Прибыл в течение 15 дней. Очень удобно.
Многофункциональный аксессуар для мобильных устройств от 1018 р.
Этот набор будет полезен владельцам устройств от разных производителей. В комплекте инструмент для извлечения SIM-карт, а также коннекторы: USB-A, USB-C, microUSB и Lightning. Сам футляр можно использовать в качестве подставки и коврика для беспроводной зарядки мобильных устройств.
Из отзывов: Описанию соответствует полностью. Посылка пришла без повреждений. Сам кейс очень маленький, по размерам сравним с кредитной картой, только толщина 9мм.
Держатель для смартфона от 139 р.
Этот регулируемый кронштейн предназначен для крепления смартфона к монитору. Аксессуар изготовлен из прочного пластика, который обеспечивает стабильное положение гаджету. Продавец предлагает на выбор довольно много цветовых решений. С их помощью вы сможете подобрать аксессуар в тон своему монитору или ноутбуку.
Из отзывов: Очень удобная держалка. Магнит сильный, держит относительно тяжёлый Mi Max спокойно.
Набор мини-отверток от 1386 р.
Удобный набор мини-отверток HOTO 24 в 1. Биты хранятся прямо в ручке. Это исключает их потерю. На выбор есть красный, зеленый и темно-серый цвет.
Из отзывов: Классная вещь, вкладыш с битами на магните, очень качественно, надеюсь биты крепкие, прилетела быстро, закажу еще в подарок кому-нибудь.
Эргономичная подушка Youpin с эффектом памяти от 2066 р.
Подушка изготовлена из антибактериального материала. Размеры: 50 см x 30 см x 10 см. Специальный изогнутый дизайн обеспечивает правильную и естественную поддержку для шеи и головы. Подушку можно использовать в двух положениях, поэтому она отлично подходит для сна на спине и боку.
Из отзывов: одна из подушек долго расправлялась, рекомендую.
Портативный инструмент для запаковки пищевых пакетов от 169 р.
Незаменимый помощник для кухни. Для разогрева этому гаджету требуется всего 5 секунд. С его помощью можно герметично запаковывать пакеты с различными ингредиентами, а также различные снэки и прочие продукты. Инструмент работает всего от двух батареек AA, а также он оснащается магнитом, таким образом его можно закрепить на дверце холодильника.
Из отзывов: Вещь очень хорошая, нужная, а главное всё работает, целое и быстрая доставка!
Портативный увлажнитель воздуха от 563 р.
Этот компактный увлажнитель не предназначен для целого помещения. С помощью этих штук можно оборудовать различные зоны жилища, например, рабочий стол или прикроватную тумбочку. Гаджет работает от USB-разёма. Благодаря светящемуся кольцу увлажнитель можно использовать в качестве ночника.
Очиститель воды от 1007 р.
Проточный фильтр предназначен для установки прямо на смеситель. Для работы очистителю не требуется электричество. В фильтре используется 9-ступенчатая очистка воды.
Из отзывов: Очиститель хороший, есть дополнительные фильтры, прокладки, фумлента, наждачка. Есть все для ремонта. Вода очищается от хлора, что очень важно для меня.
Универсальный кард-ридер от 643 р.
Универсальный USB 3.0 кард-ридер можно использовать с компьютерами и мобильными устройствами. Он оснащен USB-A и USB-С коннектором. Аксессуар поддерживает все самые популярные типы карт памяти.
Из отзывов: Доставка быстрая. Продукцией UGREEN пользуюсь не первый раз. Качество как всегда на высоте. Товар соответствует описанию на сайте.
Магнитный ночник от 1155 р.
Это ночник с магнитным креплением. У продавца в наличии устройство с теплым или холодным свечением. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 500 мАч. Размеры ночника: 108x60x22 мм. Также устройство можно использовать в качестве дополнительной подсветки для шкафа.
Из отзывов: Удобный маленький ночник! Приятное свечение, легко устанавливается, эргономический модный дизайн.
Портативный вентилятор от 1286 р.
Небольшое устройство с тремя лопастями обеспечивает довольно мощный поток воздуха. По словам производителя, время автономной работы вентилятора составляет до 13 часов. Гаджет оснащен аккумулятором на 2000 мАч, а еще его можно использовать в качестве пауэрбэнка.
Из отзывов: Классный, бесшумный, безопасный вентилятор. Может использоваться как экстренная зарядка. Идеально для ношения в сумке.
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