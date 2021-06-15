







































































Бренд 1MORE проводит в своём официальном магазине на AliExress распродажу самых популярных моделей наушников формата True Wireless. Эти наушники и без того лидируют в своём ценовом сегменте, а сейчас они стали ещё доступнее.Модель 1MORE ComfoBuds Pro обычно продаётся за 7372,32 р., а на распродаже её можно купить(скидки 1484,11 р. и 148,41 р. по купонам продавца и скидка 593,64 р. по промокоду).Модель 1MORE ComfoBuds обычно продаётся за 2755,25 р., а на распродаже её можно купить(скидка 148,41 р. по купону продавца и скидка 371,03 р. по промокоду).Наушники 1More ComfoBuds Pro — прямой конкурент AirPods Pro, только по гораздо более низкой цене. Они выполнены в формате TWS и обладают поддержкой активного шумоподавления в трёх режимах:— По умолчанию сильный ANC-шумодав, снижающий шум на 35-40 дБ— Шумодав QuietMax Wind Noise Cancelling, устраняющий неприятные шумы от ветра— Шумодав Mid ANC со средними значениями шумоподавленияПереключаться между режимами шумоподавления на ComfoBuds Pro можно в мобильном приложении или жестом непосредственно на наушниках. Также поддерживается прозрачный режим Pass-Through, который позволяет хорошо слышать собеседника и другие внешние звуки не вынимая наушники из ушей.В ComfoBuds Pro используются динамические драйверы диаметром 13,4 мм с поддержкой широкого спектра частот, в том числе глубокого баса. Поддерживается кодек AAC для высококачественного воспроизведения музыки с высоким битрейтом. В настройке и балансировке звучания этих наушников принимал участие Лука Бигнарди, известный звукоинженер и обладатель четырёх премий «Грэмми».ComfoBuds Pro можно использовать в качестве гарнитуры при разговоре по телефону и в голосовых или видеочатах. В наушниках установлено в общей сложности шесть микрофонов, на каждый из которых возложена определённая задача (захват голоса или фильтрация внешних шумов для передачи в систему шумоподавления), поэтому голос передаётся чистым и почти без искажений.Наушники поддерживают быструю зарядку. При зарядке от кейса время их автономной работы составляет 28 часов.В мобильном приложении можно настроить жесты для управления наушниками и выбрать наиболее удобные команды для запуска воспроизведения, паузы, переключения режимов шумоподавления, регулировки громкости и переключения треков. Также предусмотрена поддержка популярных голосовых ассистентов на Android и iOS, благодаря чему можно отдавать им команды голосом не доставая смартфон.Наушники ComfoBuds Pro обладают эргономичной формой, почти не ощущаются в ушах и подходят в том числе для занятий спортом. В комплект входят четыре пары амбушюр разных размеров для ещё более комфортной посадки.1MORE ComfoBuds — одни из лучших TWS-наушников в ценовой категории до 40 долларов. Как более старшая модель, в них используются динамические драйверы диаметром 13,4 мм, предусмотрена поддержка кодека AAC, а звучание настроено и сбалансировано четырёхкратным обладателем «Грэмми» Лукой Бигнарди.Вес каждого наушника составляет всего 3,8 г, благодаря чему они почти не ощущаются в ушах, а кейс с ними легко помещается почти в любой карман.Модель ComfoBuds лишена системы активного шумоподавления, но в ней используются четыре микрофона для качественного захвата голоса при разговоре по телефону и в голосовых чатах. Также есть защита от воды и пота по стандарту IPX5, поэтому наушники пригодны для занятий спортом, и в них не страшно попасть под дождь.





О бренде



Бренд 1MORE входит в экосистему Xiaomi, что означает высокое качество выпускаемой им продукции. Наушники 1MORE выпускаются примерно в том же дизайне, что и популярные модели из серий Redmi AirDots и Mi True Wireless. Бренд тесно сотрудничает с обладателем четырёх премий «Грэмми» звукоинженером Лукой Бигнарди и получал награды на престижной выставке CES четыре года подряд. В портфолио 1MORE входят наушники разных ценовых категорий и все выпущенные модели, как правило, дешевле и лучше конкурентов по многим параметрам.







1MORE предлагает гарантию на наушники сроком 1 год. Заказы, оформленные в магазине 1MORE на AliExpress, обрабатываются в течение 48 часов, а доставка покупателям в России обычно осуществляется в срок от 10 до 14 дней.



Купить 1MORE ComfoBuds Pro со скидкой

Купить 1MORE ComfoBuds со скидкой







