Интернет

Крупнейшие сайты (в том числе Amazon, Reddit, New York Times, Guardian, Financial Times и сотни других) были недоступны около часа. При попытке зайти на них отображалась ошибка "Error 503 Service Unavailable" (служба недоступна).

После 14:00 по московскому времени работа сайтов нормализовалась, но могут отмечаться единичные редки сбои. Скоро и они прекратятся.

По предварительным данным, проблема была вызвана неполадками в сервисе облачных вычислений Fastly. Компания заявила, что выявляет причины проблем, но пока не дала подробного объяснения произошедшему.



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