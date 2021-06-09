Apple позволит переносить с Android на iOS гораздо больше личных данных, начиная с iOS 15. Об этом рассказал сайт PhoneArena со ссылкой на конференцию WWDC.
Приложение «Перенос на iOS» для Android существует с 2015 года и предназначено для упрощения миграции с Android на iOS. Ранее оно умело переносить список приложений пользователя, контакты, историю сообщений СМС, закладки, почту и календари. Но скоро этот список расширится. На прошедшей WWDC Apple сообщила, что, начиная с iOS 15, «Перенос на iOS» поможет переместить на новый iPhone фотоальбомы, файлы и папки, настройки (в том числе специальные возможности) и многое другое. Таким образом iPhone будет гораздо лучше настроен для работы, а от владельца потребуется минимум действий.
Второе улучшение: при первой настройке iPhone будет отображать QR-код, который можно считать с помощью Android-смартфона. Таким образом можно просто и быстро скачать приложение «Перенос на iOS» из Google Play, не тратя время на ручной поиск по магазину. QR-код будет отображаться при выборе варианта «Перенести данные с Android».
Ранее мы рассказали о серьезном усилении мер приватности в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Кроме того, Apple впервые глобально обновила FaceTime — теперь будет совсем не стыдно использовать его чаще. А стриминг-сервис Apple Music буквально позавчера обзавелся поддержкой lossless-аудио — причём за это не нужно доплачивать, всё работает с текущей подпиской на музыку.
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