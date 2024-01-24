40 лет назад выпущен первый компьютер Apple Macintosh. Вот каким он был

Ровно сорок лет назад, 24 января 1984 года, в продаже появилась первая модель компьютера Macintosh от Apple — Macintosh 128K. Его выпуск сопровождался масштабной рекламной кампанией, в рамках которой на финале Суперкубка был показан 60-секундный ролик, снятый именитым режиссёром Ридли Скоттом, считающийся сейчас классикой рекламы.
Macintosh 128K не был самым первым компьютером Apple (компания выпускала эти устройства с момента своего основания в 1976 году), но он стал по-настоящему массовым, поскольку сочетал в себе удобство, миниатюрность и стоил дешевле конкурирующей модели от IBM. За первый год было продано 372 тысячи экземпляров, что казалось ошеломляющим результатом. Сейчас Apple продаёт ежегодно более 22 миллионов компьютеров и ноутбуков, занимая примерно 10% от общемирового рынка этих устройств.
Название Macintosh происходит от яблок Malus McIntosh (мекинтош или макинтош — зимний сорт, канадского происхождения, выявленный в 1796 году в штате Онтарио). Это название частично сохранилось для обозначения современных компьютеров Apple, но оно было сокращено: Mac для десктопов и неттопов, iMac для моноблоков и MacBook для ноутбуков.
Фото: iFixit
Модель Macintosh образца 1984 года представляла собой моноблочный компьютер, в корпусе которого заключён 9-дюймовый монохромный экран, дисковод и материнская плата с 32-битным процессором Motorola 68000 (8 МГц) и 128 Кбайт оперативной памяти. Собственного накопителя в этом устройстве не было, программы можно было запускать с дискет объёмом до 400 Кбайт. В комплект также входили клавиатура и мышь.
Фото: iFixit
В качестве операционной системы использовалась собственная разработка Apple — System 1 (она же Macintosh System Software), предлагавшая казавшимся очень удобным на тот момент графический интерфейс с оконным расположением запущенных приложений. Идеи, реализованные в System 1 (например, концепция рабочего стола с иконками для быстрого запуска программ и «Корзина» для удалённых файлов), до сих пор применяются в macOS, Windows, Linux и других десктопных ОС. Примечательно, что System 1 поддерживала только два цвета (чёрный и белый), однако разработчики могли использовать различные оттенки серого, варьируя количество чёрных точек на белом фоне.
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Потенциальных пользователей Macintosh 128K привлекало наличие софта, благодаря которому компьютер можно было использовать сразу после включения для множества задач (написание текстов, рисование, бухгалтерия и прочего). Этот компьютер также создал рынок для разработчиков: они имели возможность создавать новые программы и продавать их на дискетах.
На момент выпуска первый Macintosh продавался за 2495 долларов. Подержанные экземпляры в настоящее время не представляют никакого интереса для коллекционеров и стоят очень дёшево; ценятся разве что те, что сохранились с 1984 года в нераспечатанных коробках — их выставляют на аукционах за 20-30 тысяч долларов.