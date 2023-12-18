Apple исправит самый критикуемый недостаток iPhone 2024 году

Олег

iPhone 16 Pro


Компания Apple прокачает сверхширокоугольный объектив iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, свежий инсайд опубликовал пользователь Weibo с ником Instant Digital. Он уверен, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат два сенсора по 48 Мп из трех имеющихся, и вторым станет модуль со сверхширокоугольной линзой. Получается, что единственной камерой с 12 Мп останется «телевик», который будет прокачан лишь через два года.

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«Сверхширик» в iPhone подвергается большой критике, поскольку качество фотографий, снятых на него, практически не меняется с момента его появления в iPhone 11. Объектив ругают за шумность, низкую светочувствительность и детализацию, плохую стабилизацию и искажения по краям. Похоже, что Apple прислушается к жалобам и исправит положение в следующем году. 

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Источник:
MacRumors
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