Apple исправит самый критикуемый недостаток iPhone 2024 году

Компания Apple прокачает сверхширокоугольный объектив iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, свежий инсайд опубликовал пользователь Weibo с ником Instant Digital. Он уверен, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат два сенсора по 48 Мп из трех имеющихся, и вторым станет модуль со сверхширокоугольной линзой. Получается, что единственной камерой с 12 Мп останется «телевик», который будет прокачан лишь через два года.
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«Сверхширик» в iPhone подвергается большой критике, поскольку качество фотографий, снятых на него, практически не меняется с момента его появления в iPhone 11. Объектив ругают за шумность, низкую светочувствительность и детализацию, плохую стабилизацию и искажения по краям. Похоже, что Apple прислушается к жалобам и исправит положение в следующем году.