iPhone 12 — одновременно самый популярный и самый недооцененный смартфон. Он точно станет самым продаваемым среди моделей 2020 года, но при этом в медиа внимания к нему меньше, чем к остальным. 12 Pro и 12 Pro Max — самые дорогие, 12 mini — компактный, 12 — слишком обычный. Он не меняет представление о привычных вещах и поэтому генерирует слишком мало тем для обсуждения.

Это незаслуженно. У меня нашлась масса поводов поговорить о нем спустя четыре месяца пользования. Я выбрал его себе в качестве основного устройства и испытал почти при всех возможных сценариях использования. В частности, съездил в отпуск в Стамбул и глобально оценил камеру. Забегая наперед, скажу: это самый прорывной смартфон Apple, если сравнивать его с предыдущим поколением.

Самый популярный айфон больше не бюджетный

Отвлечемся от пользовательского опыта и поговорим о позиционировании модели. iPhone 12 — преемник XR и 11. Это упрощенные альтернативы дорогим моделям. И линейка развивается. Апгрейд с XR на 11 был почти бессмысленным, из нового только ультраширокоугольный модуль камеры и ночной режим съемки. Переход переход c XR или 11 на iPhone 12 — это шаг вперед с точки зрения дизайна и функциональности.

В 2018 году Apple выпустила iPhone XR — со всеми фишками последних моделей, но урезанными характеристиками экрана и уменьшенным числом модулей основной камеры. Смартфон оказался настолько удачным с точки зрения маркетинга, что уже летом он стал самым популярным в мире. Мораль: люди готовы платить за последний айфон даже если он не самый топ по характеристикам, направление нужно развивать.

Важно: тогда дефолтным выбором был XS или XS Max, а XR оставался тем, у кого не хватало бюджета на топовую модель. В 2019-м все изменилось. Тогда вышел преемник XR — iPhone 11, и уже он был выбором по умолчанию, а 11 Pro и 11 Pro Max — вариантом для тех, кому нужен «новый дорогой айфон».

В 2020-м Apple выпустила iPhone 12. Он стал выбором по умолчанию и кроме того частично снял с себя статус «айфона попроще». Смартфон получил AMOLED-экран с высоким разрешением, как у 12 Pro, и корпус с тонкой рамкой вокруг экрана. Это прогресс с точки зрения дизайна и функциональности. А нишу «айфона попроще» занял 12 mini — он самый доступный и имеет очевидный недостаток в виде слабого аккумулятора.

Отличия между 12 и 12 Pro два — у первого камера двойная, у второго тройная с сенсором LiDAR. Впрочем, отказ от дополнительных модуля и датчика кажется не ограничением функциональности, а грамотной экономией. Телефото модуль не привлекает много внимания, если он не перископический, как у Huawei Mate 40 Pro, а потенциал датчика LiDAR еще не раскрыт. Соответственно, вполне нормально выбрать iPhone 12, даже если есть деньги на 12 Pro.

Корпус стал удобнее и аккуратнее

iPhone 12 стал аккуратнее, миниатюрнее, презентабельнее, чем XR и 11. Относительно iPhone XR и 11 он меньше и легче. Его габариты — 146,7 х 71,5 х 7,4 мм, вес — 162 г. У 11 и XR — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм, вес — 194 г. С первым я хожу, чувствую, какой корпус тонкий и легкий. Причем, помню, как познакомился с XR и 11 в шоуруме магазина. Большой вес и толщина было первым, что тактильно замечалось.

Более совершенные технологии требуют меньше места в корпусе. Apple отказалась от лишнего, ничем не пожертвовав и добавив новый пользовательский опыт. AMOLED-дисплею не нужно пространство для подсветки, потому что ее нет, свет излучают сами светодиоды экрана, а рамку можно сделать максимально тонкой. Параллельно с точки зрения функциональности устройство стало лучше: экран не уменьшился (6,1 дюйма), но его разрешение стало втрое выше (2532×1170 против 1792×828). Добавьте к этому поддержку технологии True Tone, и вы получите возможно лучший дисплей на рынке.

Главное изменение в корпусе iPhone 12 — острые края корпуса. Специально походил без чехла, чтобы оценить изменение и сравнить ощущения со своим iPhone 7 со скругленными краями. Весомых изменений нет. Это скорее маркетинговых ход, чтобы напомнить об истории и обозначить новое поколение. На улице ношу айфон в прозрачном чехле MagSafe, а дома снимаю и кайфую от голого корпуса. В первом случае края скругленные, во втором острые, принципиальной разницы нет.

Более важное изменение — стекло Ceramic Schield. Оно в четыре раза прочнее обычного закалённого стекла, а двигать пальцами по нему приятнее. Скорее оно — причина носить устройство без кейса, а не боковые грани в стиле iPhone 5.

Зарядки нет, покупать точно придется

Главное нововведение Apple в 2020 году — отказ от комплектных блоков питания у смартфонов. Официальная цель: сделать мир экологичнее и уменьшить производство адаптеров.

Только странно, что в 2020 году продажи зарядок для iPhone увеличились. Вывод: люди берут их специально для новых смартфонов. Необходимость в ней испытал и я. После первого дня пользования я подключил «двенашку» к блоку от iPhone 7. Первая мысль: «Какой ужас». С ним смартфон заряжается за 4-5 часов.

Варианта два: пользоваться зарядкой от макбука или взять еще одну. Я выбрал последнее, чтобы не менять кабели.

Еще один аксессуар для «двенашки» — магнитная зарядка MagSafe. Она вызвала самые противоречивые эмоции. С одной стороны, это удобно и необычно. Смартфон приятно класть на зарядный блинчик, а не втыкать в него провод. а магнит обеспечивает точную стыковку. С другой, зарядка и корпус (чехол) собирают пыль. При соединении на магните она придавливается, появляются круги на задней панели или кейсе, и смартфон теряет презентабельность.

А еще MagSafe можно пользоваться с внешним аккумулятором. Только сейчас с прикрепленным к корпусу блином вы будете смотреться по-дурацки. Впрочем, это дело привычных вещей. С AirPods в 2017 году человек тоже выглядел нелепо, только в 2021-м рынок беспроводных наушников стремительно растет, а Apple — самый популярный производитель гарнитуры. Допускаю, что такое же будет с MagSafe.

Камера проста в использовании и универсальна

В декабре мне выпала идеальная возможность оценить весь потенциал камеры. Поездка на неделю в Стамбул: достопримечательности, прогулки на пароме, вечерние тусы на колоритных улицах и ночные прогулки. Множество сценариев съемки.

Забегая наперед, сделаю вывод: камера iPhone 12 универсальна и прилично снимает при любых сценариях использования. Возьмем четыре сценария: пейзаж парка на Принцевых островах, портрет кошки, вечерний рынок и ночной портрет на селфи-камеру. Во всех четырех случаях нужны разные параметры съемки, и в каждом камера выдала отличные снимки.

Фотографии без потери качества доступны в облаке.









Отдельно впечатлил сверхширокоугольный модуль. Прежде всего, он идеально выравнивает края, «эффекта рыбьего глаза» нет вообще. Кроме того, почти идеально работают алгоритмы обработки фото. Например, тут отличный HDR — снимки получаются объемными, хорошо отображены даже солнечные лучи.











В iPhone 12 ширик получил ультраширокоугольный модуль, и он работает достойно. Обзорщики уже сравнили его с камерой Huawei Mate 40 Pro. Встану на защиту — у конкурента фотография получается с большей освещенностью, но на iPhone 12 она выглядит естественнее. Другая фишка ширика — съемка с HDR. Объекты получаются объемными, солнечные лучи также прорисовываются, получается эффектно.









iPhone 12 — единственный смартфон, с которым я полюбил ультраширокоугольный модуль и увидел его основные плюсы. С ним получаются эффектные фото и видео из мест с ограниченным пространством. Например, фото дома Льва Троцкого на Принцевых островах в Турции.









Приложение камеры — лучшее на мобильном рынке. Оно самое простое и удобное в использовании. Больше всего нравится переключение между модулями. Кнопка расположена над клавишей спуска затвора, удобно дотянуться одной рукой. А регулируется увеличение кадра с помощью цифровой рулетки, при пользовании которой большой палец совершает естественные ему движения.

Единственное, что огорчило, — отсутствие оптического зума. iPhone 12 я чередовал с 12 Pro, и при пользовании вторым стабильно задействовал этот модуль. Кроме того, с ним в приложении камеры проще регулировать зум. Увеличение кадра меняется при нажатии на кнопку зума. В iPhone 12 есть только два значения (0.6 и 1.0), в iPhone 12 Pro их три (0.6, 1.0, 2.0). В этом плане камера второго устройства более универсальная. И на этом минусы заканчиваются, устройство отлично снимает почти в любых условиях.

Бескомпромиссный смартфон

За пять месяцев пользования лишь о двух компонентах я думал: «Мне чего-то не хватает». Это телефото-камере и ночной съемке в портретном режиме. Достойный компромисс в обмен на 20 000 рублей экономии. И стоит понимать, что я смотрю на устройство с точки зрения обзорщика, протестировавшего несколько десятков смартфонов только за прошлый год и знающего, что предлагают конкуренты. Для простого пользователя телевик — точно не самый важный компонент камеры, поэтому его отсутствие он может и не заметить.

В итоге iPhone 12 показался мне самым сбалансированным смартфоном Apple и в принципе на мобильном рынке. Вроде бы, это урезанная версия 12 Pro. Еще год назад iPhone 11 предлагал компромиссные корпус и экран. Поэтому iPhone 12 — самый прогрессивный смартфон Apple. Самая популярная линейка стремительно прогрессирует.





