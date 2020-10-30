



iPhone 12 — потенциально самый популярный смартфон Apple в мире. Все же прошки — нишевые модели, для тех кому нужны статус, больше возможностей камеры или максимальная функциональность. А это более народный телефон — с почти всеми современными возможностями и без фишек, вроде телефото модуля и датчика LiDAR.

В этом году у «айфона попроще» стало еще меньше компромиссов, а интересных нововведений больше. Разберем их все.

Селфи-камера — главная фишка устройства

Фронтальным камерам производители почти не уделяют внимания на презентациях. Тем не менее, здесь она удивила нас больше всего. Аппаратно это та же фронталка, что и в iPhone 11, — разрешение 12 Мпикс, апертура f/2.2. Программно же ее хорошо прокачали.

В iPhone 12 она научилась снимать в ночном режиме: делает несколько фото с разной экспозицией и склеивает, параллельно происходят тысячи процессов в ISP, и все ради одного, но качественного снимка с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном.

Нововведение казалось нам проходным, пока мы не протестировали его. При нехватке света получаются фотографии с максимально естественными цветами, правильным балансом белого, большим количеством мелких деталей, типа текстуры кожи или волос.

Ситуация: ночное селфи в ночной Москве, повсюду фонари с теплыми светом. Казалось бы, камера должна зажелтить кожу, но нет, она получается естественной. Другие элементы, вроде волос и куртки, тоже получаются того цвета, какой у них в реальности.





Также доступен «ультраночной» режим, когда камера снимает с минимальным количеством света. Ситуация: селфи в парке в 23:00. Кругом деревья, источники света — фонари, закрытые ветками. Фотография получается с шумами, но цвета при этом естественные, а детализация высокая. Обратите внимание на газон — на нем четко прорисованы травинки. Конкуренты уделяют меньше внимания ультраночному режиму — флагманы Samsung снимают с минимумом деталей, лишь бы передать силуэты и кое-как цвета. Толку от такой возможности никакого. У iPhone 12 же ультраночной режим пригоден к использованию.

Днем фронталка также снимает лучше, чем у большинства Android-смартфонов. Тут спасибо ее универсальности: она снимает с двумя углами обзора. Первый предназначен для фотографий себя, второй для снимков на фоне достопримечательностей или с компанией друзей.

Фронталке важно иметь узкий угол обзора, чтобы лицо на снимке и в видоискателе было естественным — без эффекта рыбьего глаза, как на широкоугольных объективах. Но что если я хочу сделать селфи на фоне достопримечательности или с группой людей? Apple тут усидела на двух стульях и удовлетворила оба запроса.

Основная камера держит уровень

Здесь Apple уже внесла меньше изменений. Аппаратно изменился главный модуль, широкоугольный тот же: разрешение 12 + 12 Мпикс, апертура f/1,6 + f/2.2. Основной модуль стал светосильнее, это должно положительно сказаться на фотографиях при недостаточной освещенности — больше деталей, меньше шумов и прочее.

Программно изменений мало, но здесь тоже есть о чем поговорить. Забегая наперед, скажем: iPhone 12 снимает не хуже флагманов Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro, за исключением экзотических сценариев, вроде 100-кратного увеличения и съемки Луны. В повседневных условиях он ведет себя не хуже. Впрочем, тут без чудес и инноваций. ночная съемка сейчас хороша во всех флагманах и даже смартфонах среднего класса. Гораздо важнее смотреть на то, как именно работают камеры при нехватке света.

Три перечисленных бренда расставляют приоритеты по-разному: Samsung важна резкость, Huawei — количество света, а iPhone — естественность, чтобы цвета были такими, какими мы их видим.











В камерах iPhone применяется другой подход, в отличие от конкурентов. Камера никогда не была локомотивом их развития, для Apple важнее баланс по всем параметрам. Что же касается конкретно камеры, то пользование ей максимально упрощается: она снимает в режиме высокой четкости Deep Fusion, HDR, live, ночном режиме, и все эти возможности активируются по нажатию всего лишь на одну кнопку. Когда вы всего лишь жмете на спуск затвора, происходят тысячи алгоритмических процессов. Но вам об этом знать необязательно, главное — легкость использования. Это подкупает.

Разберем самое сложное — ночную съемку. Камера сама определяет недостаток света, подбирает лучшую выдержку и показывает пользователю, сколько секунд нужно держать смартфон статично (максимум три). Самостоятельно управлять этим можно — нажмите на кружок слева от «челки» в дефолтном приложении камеры, но смысла никакого — автоматика справляется лучше всего.

Фишка ночной съемки во всех моделях iPhone — максимально естественные цвета. Система определяет оптимальные значения яркости и контрастности, вам легко определить конкретное время суток на фотографии — ранний вечер, поздний, глубокая ночь, рассвет.

Конкретно в 12 ночная съемка интересна возможностью снимать в этом режиме с ультраширокоугольного модуля. Вы получите фотографии с более широким углом обзора и при этом в высоком качестве.







Ультраширокоугольный модуль также выделяется и при дневной съемке. Лучший момент — коррекция дисторсии. При съемке на объектив с широким углом обзора появляется эффект рыбьего глаза — края скругляются. Ситуация исправляется программно, и камера iPhone 12 делает это идеально — углы прямые, без искажений, деталей при этом сохраняется много.

Главная фишка основной камеры — поддержка формата Dolby Vision с максимальным разрешением 4K 30 кадр/с. Новые модели iPhone — первые в мире с его поддержкой. С таким форматом камера записывает яркое насыщенное видео с широким динамическим диапазоном. При этом, можно переключаться между модулями. Единственное — соцсети не поддерживают HDR в видео, и оценить качество можно только в файле в облаке.

До сих пор не знаем, как относиться к дизайну и острой боковой рамке

Главное дизайнерское нововведение — переход к острым боковым рамкам и отказ от скругленных. Походив неделю, мы сделали следующий вывод: это спорное решение, но не настолько неудачное, как говорят о нем в медиа.

Смартфон стал менее эргономичен. Он кажется более толстым, менее комфортно лежит в руке, как бы банально не звучало. Это видно на контрасте с моим realme X2 Pro. У него задняя панель плавно изогнута, так он повторяет контуры ладони. Айфон же натурально впивается в нее. Впрочем, без царапин, ссадин и прочего абсурда, что распространяют медиа.

Краска тоже не слезает. За неделю пользования мы не обнаружили этого ни на iPhone 12, ни на iPhone 12 Pro. Возможно, это проявится в будущем. Впрочем, любой корпус теряет презентабельность под внешними воздействиями — ударами, соприкосновением с песчинками и твердыми вещами, вроде ключей. Вопрос в том, насколько быстро.

Менее заметное изменение — смартфон стал компактнее, относительно iPhone 11, сохранив при этом диагональ экрана в 6,1 дюйма. В смартфоне стоит OLED-экран, это позволяет уменьшить рамки, снизить вес и сделать корпус тоньше, так как ему не нужна отдельная подсветка для всей поверхности дисплея, здесь каждый пиксель является источником света. Об экране мы исчерпывающе рассказали в первом впечатлении.

Как мы жили со смартфоном без зарядки — с трудом

Главное изменение iPhone 12 — в коробке: теперь там нет наушников и зарядки, только кабель. Причем, это Lightning — USB-C, а не Lightning — USB-A. Во втором случае он подошел бы владельцам самых популярных адаптеров для айфонов на 5 ватт. С имеющимся решением мы испытали проблемы.

Заряжали смартфон двумя вариантами: зарядкой на 5 ватт и кабелем от старого смартфона или быстрой зарядкой от MacBook с комплектным шнуром. Оба решения неудобны: в первом случае скорость зарядки медленная (устройство восполняет энергию примерно за 4 часа), во втором нужно постоянно менять кабель в одном адаптере с Lightning — USB-C на USB-C — USB-C. Apple отказалась от зарядки, чтобы сократить их производство. Но для пользования без проблем нужно докупать быстрый адаптер.

Автономность смартфона — пока разочарование. iPhone 12 работает без подзарядки до вечера, это стагнация на фоне iPhone 11, жившего полтора дня. Впрочем, ситуация может измениться, и время работы возрастет после ряда обновлений iOS. Аккумулятор уменьшен. При этом, здесь стоит более энергоэффективный экран, и вполне вероятно, что время работы не снизится.

С A14 Bionic новая модель iPhone стала быстрее

IPhone 12 получил процессор последнего поколения Apple A14. Недавно появились результаты его тестирования в Geekbench, и он не разочаровал. Устройство с системой Apple A14 и 4 ГБ оперативной памяти набрало 1583 балла в одноядерном тесте и 4198 баллов в многоядерном.





Для сравнения, Asus ROG Phone 3 на Qualcomm Snapdragon 865+ набрал 910 и 3229 баллов соответственно, а OnePlus 8 Pro на базе Snapdragon 865 — 911 и 3276 баллов. Пользователи Twitter также подсчитали, что Apple A14 примерно на 20% быстрее относительно Apple A13.

На практике прирост производительности ощущается. Мы перешли на iPhone 12 с iPhone SE, работающем на A13 Bionic. IPhone 12 заметно быстрее загружает игры и приложения.

Итог: можно обновляться почти всем

Повторимся: на iPhone 12 можно перейти с iPhone 11 и любого смартфона Apple, кроме 11 Pro и 11 Pro Max. Вы получите улучшенный экран и интересные программные фишки, вроде ночного режима фронтальной камеры, поддержки ночного режима ультраширокоугольным модулем и видео с Dolby Vision. И все это упаковано в корпус с более свежим дизайном.

Смартфон предлагает все, что нужно массовому пользователю: качественный экран, стильный и узнаваемый дизайн и достойную камеру. iPhone 12 — выбор по умолчанию в 2020 году. Но уже с меньшим количеством компромиссов.





