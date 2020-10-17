iPhone 12 — преемник самого популярного смартфона в мире. iPhone 11 — выбор по умолчанию, а теперь — «айфон подешевле» вместе с 12 mini. Разбираемся, чем последняя модель лучше и чего вы лишитесь, если будете пользоваться его предшественником.

Дизайн

Корпус iPhone 12 претерпел радикальные изменения, хотя внешне они малозаметны. Главное — углы боковой рамки теперь с острые, а не скрученные. Так было в iPhone 5S, а отказалась от такого решения Apple в 6 и 6 Plus.

Помимо этого, корпус стал миниатюрнее и легче. Компания перешла с экрана IPS на OLED, о чем мы поговорим позже. Это позволило уменьшить рамку на передней панели и корпус в целом, сохранив диагональ дисплея.

Габариты iPhone 12 — 146,7 х 71,5 х 7,4 мм;

Вес iPhone 12 — 162 г;

Габариты iPhone 11 — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм;

Вес iPhone 11 — 194 г.

Остальные параметры корпуса iPhone 12 не отличаются от предшественника. Рамка металлическая, покрытие передней и задней панелей — стеклянное. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Экран

Самое заметное нововведение в iPhone 12 — экран. Apple отказалась от дисплея IPS и перешла на современный тип матрицы OLED.

Это не единственное изменение, экран iPhone 12 также отличается вдвое увеличенным разрешением. Оно составляет 2532×1170 пикселей, плотность — 460 пикселей на дюйм. У iPhone 11 разрешение — 1792×828 пикселей, плотность — 326 пикселей на дюйм.

Контрастность экрана iPhone 12 — 2 000 000:1, контрастность iPhone 11 — 1400:1. Разница обусловлена типами матрицы — на OLED цвета контрастнее из-за особенностей технологии.

В остальном экраны идентичные. Поддерживаются HDR и True Tone, цветовой охват P3, яркость до 625 кд/м².

Камеры

Количество и тип модулей основной камеры не изменились: их два — широкоугольный и ультраширокоугольный. Разрешение то же — 12 + 12 Мпикс.

При этом, незначительно изменился параметр, которому не принято уделять внимание. У широкоугольного сенсора iPhone 12 апертура f/ 1,6, у iPhone 11 же — а/1,8. Первый пропустит больше света, как итог, ночные фотографии будут качественнее — с большим количеством деталей и минимумом шумов.

Также в iPhone 12 обе камеры поддерживают ночной режим, у iPhone 11 только широкоугольный модуль. По аппаратной основе ультраширокоугольные модули не отличаются — диафрагма ƒ/2,4 и угол обзора 120°.

Железо и производительность

iPhone 12 получил процессор A14 Bionic. Это первый чип в мире, разработанный по 5-нанометровому техпроцессу. Он совершает одиннадцать триллионов операций в секунду.

Apple не говорила, насколько он лучше, чем A13. При этом она сравнила его с A12 на презентации iPad Air (2020) — этот чип быстрее него на 40%. A13 в свою очередь на 20% быстрее A12, соответственно и A14 примерно на 20% быстрее A13.

По части памяти изменений нет. Объем оперативки — 4 Гб, доступны три варианта накопителя: 64, 128 и 256 Гб.

Цена

Apple объявила стоимость новых моделей iPhone, но умолчала один факт — по представленным ценам они продаются лишь в двух сетях магазинов, Verizon и AT&T, и работать они могут только с двумя сотовыми операторами от одноименных магазинов.

Так, iPhone 12 стоит от $799 для клиентов AT&T и Verizon, а в T-Mobile и Sprint придется заплатить $829.

Российские цены также отличаются, из-за курса доллара. В среднем, iPhone 12 во всех комплектациях подорожал на 20 тысяч рублей относительно iPhone 11.

Цены iPhone 12:

64 Гбайт — 79 990 руб.;

128 Гбайт — 84 990 руб.;

256 Гбайт — 94 990 руб.

Цены iPhone 11:

64 Гбайт — 59 990 руб.;

128 Гбайт — 64 990 руб.;

256 Гбайт — 73 990 руб.





