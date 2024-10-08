4 причины дождаться новый iPhone SE и забыть об iPhone 15

Все больше инсайдеров говорят о возвращении в строй линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Как правило, устройства отличались компактностью, уступали в мощности, но и стоили на порядок дешевле. Однако следующая модель, если верить слухам, по некоторым параметрам готова потягаться с базовыми версиями прошлого года.
По словам Марка Гурмана, новый смартфон могут представить уже в октябре, а на полки магазинов он попадет к началу 2025 года. Вот несколько причин задуматься о его покупке и не ждать, когда iPhone 15 сбросит ценник.
• Цена — пожалуй самый весомый аргумент для желающих сэкономить. Предположительно, iPhone SE обойдется в $499 — $549, что уже дешевле iPhone 15 на пару сотен долларов.
• Экран — его диагональ составит 6,1 дюйма. Да, модель уже не будет столь компактной, однако его качество теперь не будет уступать базовым моделям, поскольку в качестве матрицы установят полноценный OLED, а рамки обещают сделать тоньше.
• Производительность — новый iPhone SE, скорее всего, будет работать на чипе A18 в связке с 8 ГБ «оперативки». Так компания планирует продвигать собственную систему искусственного интеллекта Apple Inelligence. Но даже если закрыть глаза на возможности ИИ, при наличии такого чипа его мощность можно сравнить с базовым iPhone 16.
• Face ID — его наличие станет дебютным в линейке SE. Бюджетники оснащались сенсором Touch ID и уступали в технологичности основным моделям. Теперь их возможности будут идентичны.
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Стоит отметить, что такой вариант вряд ли подойдет любителям похвастаться сочными снимками в соцсетях — у iPhone SE будет всего одна камера на 48 МП. Но для тех, кто рассматривает покупку надежного рабочего устройства без упора на съемку, этот вариант однозначно стоит рассмотреть.