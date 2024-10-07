А это точно настоящий MacBook Pro M4? 3 причины верить Вилсакому

MacBook Air M2 и MacBook Air M3;

MacBook Pro M1 и MacBook Pro M2.

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Вечер воскресенья выдался жарким: Вилсаком раздобыл и распаковал новый MacBook Pro с чипом M4 за две недели до официального анонса. Разумеется, от этого полыхнуло не только в стенах кампуса в Купертино, но и у многих западных медиа. Зрители и читатели разделились на два лагеря: первые считают ноутбуком фейковым, а вторые — подлинным. При этом большая часть относится к утечке со скепсисом. Ну а я собрал 3 причины, почему стоит верить Вилсакому.— упаковка. Многие скептики решили, что ноутбук на видео не является новинкой 2024, поскольку на коробке красуется прошлогодняя картинка. Спешу вас огорчить, это не первый случай, когда Apple использовала одинаковые обои или изображения на упаковках разных поколений одного продукта. Вот пара свежих примеров:— у Вилсакома конфигурация с чипом M4, 16 ГБ объединённой оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. При этом в ноутбуке сразу три порта USB-C и чёрный корпус. Apple не продаёт такие конфигурации на M3! Во-первых, в базовой версии всего 2 порта USB-C и 8 ГБ оперативки, а во-вторых, в моделях на M3 Pro идёт по 18 ГБ объединённой оперативной памяти. Ни под одну опцию девайс Вилсы не подходит, что подтверждает его подлинность.Третий аргумент — человеческий фактор. Эти строки посвящены всем, кто считает, что в ролике нарисованные цифры и прифотошопленный бенчмарк. Вилсаком — слишком крупный блогер, чтобы хайпить на таких мелочах. Вдобавок, при всём уважении, он довольно ленивый (и знает, на что потратить свободное время), чтобы в выходные снять ролик с подтасовкой результатов теста. Вдумайтесь сами, Вилса мог первым в мире выпускать обзоры всех гаджетов Apple, но он не гонится за этим и не летает по Эмиратам, лишь бы сделать единицу контента.Я не первый день связан с Apple и какую-то часть внутренней кухни, работы сервисов и чёрного рынка я знаю. Поэтому есть и такой момент: все мы знаем, насколько китайские умельцы преисполнились в своём ремесле за последние годы. Они запросто увеличивают память в iPhone методом перепайки чипов, заменяют чипы в MacBook и могут слепить максимально реалистичный продукт, от которого даже Тим Кук будет в шоке. Поэтому не стоит исключать и 1% вероятности того, что ушлые братья из Азии методом реболла перекинули чип M4 с 16 ГБ объединённой памяти с iPad Pro M4 в донорский MacBook Pro с M3 Pro.Легендарный Марк Гурман может сколько угодно пускать слюни и искать, в чём тут подвох, но уже скоро всё это закончится. А подтвердит подлинность MacBook Pro в ролике Вилсакома лично Тим Кук во время октябрьского ивента. Раунд!