5 годных фишек старых смартфонов, которых очень не хватает

Современные бренды из года в год устраивают технологические гонки, стараясь быть на шаг впереди конкурентов. Apple наращивает мощь в производительности, Samsung убеждает, что за складными смартфонами будущее, Nothing покоряют взгляды пользователей дизайном. Но кажется все давно забыли о таких довольно простых вещах, как удобство в эксплуатации. Мы вспомнили, какими были смартфоны раньше и чего так не хватает современным моделям.Крохотная точка, обычно в области динамика, была невероятно функциональной. Она оповещала о новых уведомлениях без надобности разблокировки. В более дорогих устройствах ее цвет можно было настроить самостоятельно. Например, пришло сообщение в Telegram — диод мигает синим, в Whatsapp — зеленым, а уведомление о новом ролике на YouTube горит красным светом. Бюджетные устройства имели меньший цветовой спектр, но этого хватало, чтобы не тапать лишний раз по дисплею, если он лежит в стороне. Сейчас бренды стараются исправить это функцией Always on Display. Однако мало того, что работает она не со всеми приложениями, так еще и сказывается на автономности. Очень скучаю по маленькой цветной лампочке.Диагонали экранов становятся все больше и больше. Да, на них приятнее смотреть кино, запускать игры, но что делать если всем этим не пользуешься и нужен небольшой, но надежный смартфон, а не сомнительная китайская поделка? Куда делись компактные смартфоны, которые удобно лежат в руке, а чтобы дотянуться до противоположного края дисплея, мышцы большого пальца не сводило судорогой. Даже 6,1-дюймовым айфоном управлять одной рукой не так удобно как хотелось бы, а линейка mini, скорее всего, навсегда ушла в небытие.Как было удобно. Купил новенькую Nokia и пару аккумуляторов BL-5C в нагрузку. Сел заряд в дороге, переставил батарейку и бед не знаешь. Кроме того греет душу тот факт, что не придется отправлять смартфон в утиль, когда заряда не будет хватать на день, а замена не обойдется в половину стоимости гаджета. Зато сейчас мы можем носить с собой увесистый пауэрбанк в рюкзаке, специальный провод, мощную и быструю зарядку. Не плохо, но хотелось бы альтернатив. Впрочем, правила некоторых стран, грозятся снова вернуть эту фишку, в угоду ремонтопригодности.Стекло и пластик — основные материалы из которых делают задние крышки современных смартфонов. Как это объясняют в Apple — металл ухудшает сигнал сотовой связи. Кто-нибудь сталкивался с этим? Я лично нет. Зато после падения задняя сторона корпуса не приобретала рисунок паутинки. Да и пластик не был толщиной с яичную скорлупу со священной пустотой внутри. Согласен, кто-то ценит легкость, но металл не идет в сравнение по прочности с современными решениями. А как он приятно холодит руку...Распаковка — одно из самых ярких впечатлений при покупке нового гаджета. Сейчас с этим стало настолько туго, что эмоций от нового устройства получаешь чуть больше чем ноль. Сидишь ты на «яблочных» смартфонах или поклоняешься «зеленому роботу» — все плюс-минус на одно лицо. Одни бренды копируют достижения других, пытаясь придти к единообразию и не выделятся. Цвет, расположения камеры — максимальные изменения новинок. Пожалуй, последние пару лет в этой категории побеждает разве что Nothing Phone со своей необычной подсветкой. Время экспериментов прошло, а жаль.Наверняка, все из перечисленных мною фишек можно найти в том или ином смартфоне. Однако это скорее исключение, чем правило. Не хочу сказать, что современные модели плохи. Они многофункциональны, производительны, и с автономностью в большинстве случаев можно смириться. Но не все нововведения столь хороши и эффективны, чем те которые пропали, вероятно, навсегда. Кто-то назовет это стагнацией, а кто-то идейным пиком производства. А какие особенности старых смартфонов вы хотели бы вернуть сейчас?